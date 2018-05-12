Да будет газ: у кого и почем Молдова будет закупать голубое топливо после 2019 года

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Экономика
О том, что контракт между российским "Газпромом" и украинским "Нафтогазом" истекает в следующем году было известно давно. Как и то, что альтернативным путем доставки голубого топлива в Молдову остается газопровод Яссы-Кишинев, который пока протянут лишь до Унген и работает всего на 0,2% от своих возможностей. Неизвестным остается, пожалуй, ответ на главный вопрос — чей газ будут закачивать в эту альтернативную трубу в случае, если ее все же доведут до Кишинева.
Конечно, можно надеяться на румынский газ, в конце концов, у соседей есть собственная добыча. По мнению депутата парламента, эксперта по вопросам экономики Олега Рейдмана, в эту возможность могут верить лишь обыватели с излишним чувством оптимизма.
Румынии, чья экономика, как утверждают эксперты, стала понемногу расти, самой газа не хватает, поэтому более 14% голубого топлива она закупает. И не у кого-то там в Европе, а у российского "Газпрома". Так что не стоит рассчитывать на то, что румыны поделятся с братьями собственным дешевым газом, но при этом будут докупать более дорогой в России.
"Откуда будет этот газ? Либо это будет газ "Газпрома", который прошел по всей Европе через "Северный поток-2" и пришел, в том числе, в Румынию. И тогда весь этот транзит дорого стоит. Либо это будет норвежский газ, который на исходе, который тоже должен будет пройти через всю Европу с севера и дойти до Румынии, и тогда он тоже будет стоить дорого. Либо это будет сжиженный газ из США, который придет в Черное море в Одессу и который тоже стоит дорого", — сказал собеседник.
Возможно газ в Молдове будет, считает эксперт. И слово "возможно" в таком важном вопросе, как энергетическая безопасность страны, является ключевым. За ним следует слово "если", потому что оно опасно часто встречается в наших рассуждениях. Если достроят газопровод до Кишинева, если его мощности хватит на всю Молдову, если будет газ, и если он будет нам по карману. Но даже если у всех этих "если" случится благоприятный для нас исход, возникают другие вопросы.
К примеру, а будет ли газ у Приднестровья, в частности, на чьем газе будет работать Кучурганская ГРЭС, у которой мы покупаем электроэнергию? Сколько будет стоить вырабатываемое электростанцией электричество? Но это уже другая история, в которой также есть много своих "если".
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