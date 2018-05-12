Да будет газ: у кого и почем Молдова будет закупать голубое топливо после 2019 года

О том, что контракт между российским "Газпромом" и украинским "Нафтогазом" истекает в следующем году было известно давно. Как и то, что альтернативным путем доставки голубого топлива в Молдову остается газопровод Яссы-Кишинев, который пока протянут лишь до Унген и работает всего на 0,2% от своих возможностей. Неизвестным остается, пожалуй, ответ на главный вопрос — чей газ будут закачивать в эту альтернативную трубу в случае, если ее все же доведут до Кишинева.

Конечно, можно надеяться на румынский газ, в конце концов, у соседей есть собственная добыча. По мнению депутата парламента, эксперта по вопросам экономики Олега Рейдмана, в эту возможность могут верить лишь обыватели с излишним чувством оптимизма.

Румынии, чья экономика, как утверждают эксперты, стала понемногу расти, самой газа не хватает, поэтому более 14% голубого топлива она закупает. И не у кого-то там в Европе, а у российского "Газпрома". Так что не стоит рассчитывать на то, что румыны поделятся с братьями собственным дешевым газом, но при этом будут докупать более дорогой в России.

Тем не менее, по словам Рейдмана, остаются три возможных поставщика голубого топлива, которые, правда, не гарантируют дешевый газ.

"Откуда будет этот газ? Либо это будет газ "Газпрома", который прошел по всей Европе через "Северный поток-2" и пришел, в том числе, в Румынию. И тогда весь этот транзит дорого стоит. Либо это будет норвежский газ, который на исходе, который тоже должен будет пройти через всю Европу с севера и дойти до Румынии, и тогда он тоже будет стоить дорого. Либо это будет сжиженный газ из США, который придет в Черное море в Одессу и который тоже стоит дорого", — сказал собеседник.

Возможно газ в Молдове будет, считает эксперт. И слово "возможно" в таком важном вопросе, как энергетическая безопасность страны, является ключевым. За ним следует слово "если", потому что оно опасно часто встречается в наших рассуждениях. Если достроят газопровод до Кишинева, если его мощности хватит на всю Молдову, если будет газ, и если он будет нам по карману. Но даже если у всех этих "если" случится благоприятный для нас исход, возникают другие вопросы.

К примеру, а будет ли газ у Приднестровья, в частности, на чьем газе будет работать Кучурганская ГРЭС, у которой мы покупаем электроэнергию? Сколько будет стоить вырабатываемое электростанцией электричество? Но это уже другая история, в которой также есть много своих "если".