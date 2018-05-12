Бэсеску близок к признанию: «Не нужен мне ни молдавский паспорт, ни молдавский народ!»

Он говорит, что сделает нашу жизнь лучше, но сам лишает себя такой возможности

На днях Апелляционная палата Кишинева отклонила заявление бывшего президента Румынии Траяна Бэсеску — тот останется без молдавского гражданства.

Днем позже экс-глава румынского государства дал пресс-конференцию, в рамках которой заявил, что, несмотря на решения суда, не откажется от продвижения идеи унири, поскольку это - «единственный шанс обеспечить безопасность и благосостояние граждан».

Давайте начистоту: это было одной из причин, по которой у Траяна Бэсеску гражданство отобрали. Казалось бы: что нужно делать, чтобы вернуть паспорт? Как минимум, пересмотреть свой подход — по крайней мере в молдавской политике. Но он решил продолжить гнуть свою линию, давая нам понять, что покидать занятую им нишу он не намерен.

Он дал понять и другое — что молдавское гражданство ему, в общем-то, не нужно. И будем честны — это так. Во-первых, сам Траян Бэсеску заявлял, что не планирует пытаться попасть в молдавский парламент. Во-вторых, что до получения гражданства, что после - политик довольно активно продвигал свои идеи в нашей стране. Так что ничего не изменилось.

И само гражданство на него, по сути, свалилось практически с неба — спасибо Николаю Тимофти.

Но любопытным мне показался другой момент. Вот Траян Бэсеску заявляет, что стремится жизнь граждан сделать лучше. И сам в то же время лишает себя рычагов. Какой напрашивается вывод? Что и жители Молдовы для Траяна Бэсеску имеют такое же значение, что и молдавский паспорт...

ПАВЕЛ МУНТЯН