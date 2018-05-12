"Точка невозврата не пройдена..."

Авторы:

РОБЕРТ ЗАПАДИНСКИЙ - заместитель председателя Союза российских соотечественников и русскокультурных граждан РМ, издатель и главный редактор информационно-аналитического еженедельника Молдовы "Коммерсант Инфо" и

ОЛЬГА БЕРЕЗОВСКАЯ - член правления Союза российских соотечественников РМ, собственный корреспондент информационно-аналитического еженедельника "Общественный рейтинг"

представляют нашим читателям свой мониторинг политической жизни страны за период президентской деятельности Игоря Додона.

" ...А В ОСТАЛЬНОМ , ПРЕКРАСНАЯ МАРКИЗА , ВСЕ ХОРОШО, ВСЕ ХОРОШО!"

Упадок отечественной экономики вкупе с тотальным падением нравов вызывает серьёзные опасения за будущее Республики Молдова.

В стране сегодня, по сути дела, экономики нет, и это - серьёзнейшая проблема: разрушен фундамент, а вместе с ним - и баланс, на котором республика держится. Ведь основа основ: впереди политики должна всегда идти экономика, она же и определяет условия развития государства.

Жизнедеятельность граждан Молдовы выведена на орбиту самоидентификации и приоритетов со знаком минус. Социальное положение молдаван продолжает ухудшаться. А власти делают все, чтобы за дымовой завесой противостояния "правящего большинства" и "всенародно избранного президента страны", пришедшего на высокий государственный пост на волне пророссийской риторики, отвлечь народ от острых проблем действительности, и ни в коем случае не дать ему объединиться для того, чтобы убрать от руководства страной нуворишей от политики и экономики, доведших Молдову до состояния коллапса.

Конечно, несмотря на ограниченные Конституцией РМ властные полномочия, президент Игорь Додон пытается удержать рейтинг общественного доверия. Однако его заявления подчас противоречивы и вызывают недоумение у большей части здравомыслящих людей - его избирателей - и целого ряда авторитетных экспертов и политологов, до этого ему симпатизирующих.

Так, сделанные Додоном декларации во время первых в должности Президента РМ официальных визитов в Тирасполь, Москву и Брюссель выдают его желание понравиться одновременно Приднестровью, России и Евросоюзу, что невозможно из-за их разновекторных интересов. Высказывания и обещания с непродуманными последствиями рождают у граждан РМ тревогу и озабоченность, особенно в части потенциальной эскалации напряженности с Приднестровьем. Только обострения отношений с левобережьем Молдове сейчас и не хватает.

В соответствии с предвыборными обещаниями, Игорь Додон призывает гражданское общество Молдовы активно включиться в евразийский проект, предложенный всем странам постсоветского пространства руководством России и Казахстана. И это - при наличии общеизвестного факта - подписанного Молдовой Договора об ассоциации с ЕС , на базе которого она получила и продолжает получать беспрецедентную финансовую поддержку, нашедшую в республике , мягко выражаясь, неэффективную форму освоения, но до сих пор позволяющую Молдове удерживаться на плаву.

КАК СКЛАДЫВАЕТСЯ ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНЕ?

На вопрос, от каких факторов сегодня зависят решения политического руководства Молдовы в большей степени - от внутриполитической среды или внешнеполитических условий, однозначно можно ответить, что они меньше всего подчиняются внутриполитическим факторам в государстве - элиты и социум живут в параллельных мирах. Во главу же угла поставлена геополитика. Основываясь на ней, одни ветви власти заигрывают с Западом, другая - с Востоком, пытаясь получить ощутимую финансовую и идеологическую помощь от внешних партнеров по развитию. Один миллиард долларов уже предоставили Молдове США, свыше 700 миллионов евро вложил в реформы нашей страны Евросоюз.

В дни случившегося в РМ апрельского стихийного бедствия, на телеканале Публика ТВ Игорь Додон заявил о том, что в разговоре с ним республике пообещали оказать финансовую помощь Российская Федерация и Белоруссия. Было заявлено участие и других внешних партнеров, но вслух они не были названы.

В течение двух дней - пообещал народу Президент - последствия стихии будут ликвидированы, однако страна целую неделю продолжала находиться на грани коллапса!

Во время телепередачи Игорь Додон опять вернулся к участию РМ в военных альянсах - речь идет о НАТО, -поскольку в стране продолжается противостояние двух движений. Большинство граждан настаивают на том, чтобы Молдова, как это записано в Конституции, оставалась нейтральным государством. Правительство же уже подписало соглашение об открытии летом в Молдове представительства и информационного центра этого военного блока. К сожалению, являясь гарантом Конституции и заявляя о своем противодействии сотрудничеству с блоком, фактически Игорь Додон бессилен повлиять на ситуацию.

В последние годы в учениях молдавской армии принимают активное участие американские военнослужащие, а так как эти мероприятия чаще всего проводятся вблизи границы с Приднестровьем, где расквартированы миротворческие силы России, у граждан Молдовы есть большие опасения по поводу возникновения военных провокаций, предрешающих печальный исход для всех его участников. Такова конъюнктурная реальность.

Но все решения в государстве пока принимают определенные олигархические кланы, выступающие под брэндом Альянса за евроинтеграцию и имеющие абсолютное большинство в парламенте. Сейчас они пытаются набрать предвыборные очки, развернув кампанию по борьбе с коррупцией. В последнее время идут аресты в профильных министерствах и департаментах, мэриях в столице и на местах. Однако под следствие попадают не только представители оппозиции, но и участники самого альянса - в частности, Либеральной партии Михая Гимпу. Таким образом, Демократическая партия начала полную расчистку (и внутри Альянса) политического поля под своих представителей в одномандатных округах. Избирательная кампания идет полным ходом.

И опять, к сожалению, заявления и обещания Президента страны сейчас выглядят как пиар - акции самого Игоря Додона и его пока относительно активной и мобильной партии социалистов, планирующей в ближайшие месяцы стать правящим политформированием в стране.

Понимая, что проиграв борьбу за введение смешанной предвыборной системы, он потеряет партию, а вместе с ней - потенциально ожидаемую абсолютную власть в государстве, Додон пообещал народу ( канал РТР в Молдове) вывести на протесты партию социалистов и ее сторонников и не позволить узаконить одномандатную систему выборов в РМ. Но общественное мнение показывает, что ситуация пока складывается не в пользу Додона и ПСРМ, и вполне может накалиться до уровня событий 7 апреля 2009 года.

Также, Игорь Додон продолжает выступать с инициативой о расширении полномочий президента РМ. Требует права роспуска парламента в дополнительных случаях, в том числе, если бюджет страны не принят вовремя, если не реализуется воля народа, выраженная через референдум, а также через референдум по инициативе президента. Но изменение Конституции не находит поддержки в Парламенте и вряд ли в ближайшее время наберет достаточное количество подписей. Де факто, по прошествии 100 дней ни одна инициатива или обещание президента Додона не были реализованы, и носят популистский характер. А, значит, говорить об усилении евразийского направления развития и сотрудничества в Молдове пока не только преждевременно, но совершенно не актуально. Позиции Додона и ПСРМ при нынешнем политическом раскладе и выбранной лично им концепции действий, откровенно слабы. Президент и его партия продолжают терять сторонников: он - из-за ограниченных полномочий, ПСРМ- из-за отсутствия конкретных действий. Поэтому, их потенциальные перспективы, по экспертной оценке, по крайней мере, пока – лежат в плоскости оперативного масштабного усиления информационно-идеологической поддержки ( причем, общегражданской, а не узко партийной ( газеты ПСРМ и телеканалы НТВ -6 и Акцент ТВ), а впоследствии - даже силового перелома ситуации. Перманентная риторика угроз со стороны Додона «против всех», также не добавляет ему симпатий, а даже вызывает отторжение у многих граждан Молдовы и жителей Приднестровья.

СУЖЕНИЕ РУССКОГО МИРА В МОЛДОВЕ

Все выше перечисленное катастрофически сузило русский мир в Молдове. Кроме того, последние действия Президента РМ в рамках его демарша по смене Посла РМ в РФ вызвали неоднозначную реакцию гражданского общества Молдовы - в его интеллектуальном и профессиональном сегменте. Отстранение Дмитрия Брагиша от этой должности стало серьезным шагом в раскручивании антироссийских действий правящей молдавской элиты, взявшей курс на поглощение русского мира в нашей стране.

Сузилась информационная платформа России, зато расширились информационные платформы США и ЕС на русском языке. Стоит отметить, что департамент МИД Румынии по связям с «румынами отовсюду» финансирует в текущем году 63 проекта на территории Молдовы на общую сумму около 3 млн. евро.

Существенная часть средств выделяется на поддержку СМИ -преимущественно румыноунионистского и русофобского толка, которые с этого года начали выпускать русские варианты своих изданий, которые бесплатно распространяются среди русскоязычных граждан Молдовы. В частности, около 220,7 тыс. евро получило от Бухареста националистическое и русофобское издание Timpul, 110,2 тыс. евро — издание Ziarul de Garda, 100,9 тыс. евро — портал Unimedia, 100,6 тыс. евро — агентство экономических новостей Agora.

Кроме того, вопреки традициям, в этом году пророссийские печатные СМИ страны лишь эпизодически осветили празднование 9 мая и мероприятия, проводимые дипломатической миссией РФ в РМ и российскими общественными организациями. Из-за финансовых проблем и при полном отсутствии поддержки со стороны соотечественников, единицы из них изредка выходят, остальные полностью прекратили существование. Но даже те, кто мог бы выйти 1 и 9 мая, в этом году не получили даже предложение выпустить праздничные номера или, хотя бы, страницы, посвященные этим датам ни от Президентуры РМ, ни от российских общественных и этнических организаций. А это значит, что оба праздника и мероприятия, которые они все же организовали, и, к сожалению, только в столице, остались лишь их внутренней акцией. Граждане же республики, целый год ждущие триумфа Победы, торжества, объединяющего наши многонациональные страны нашей общей историей, не смогли приобщиться к праздникам ни лично, ни через праздничные номера газет, которые они получали каждый год.

ЕЩЕ НЕ ВСЕ ПОТЕРЯНО!

Сейчас, в преддверие парламентских выборов в РМ, окончательно решается судьба дальнейших взаимоотношений России и Молдовы на всех уровнях сотрудничества, и упрочения или окончательной потери ее влияния в этом регионе. Пока точка невозврата еще не пройдена, РФ может серьезно поддержать гражданские и информационные силы в РМ, которые устойчиво и безбоязненно декларируют свою пророссийскую и прорусскую позицию. А пока еще лояльное к России отношение президента Молдовы НЕ гарантирует сохранение здесь русского мира и нашего общего будущего. Только , объединив усилия всех , кто любит страну и ратует не на словах , а на деле за дружбу и сотрудничество с Россией, возможно изменить складывающуюся ситуацию к лучшему. Лозунг "В единстве наша сила!" и сегодня не потерял своей актуальности!

...повторное размещение.