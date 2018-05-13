Россия больше всех помогла Молдове попасть в десятку сильнейших на «Евровидении-2018»

Группа DoReDoS с песней «My Lucky Day» заняла 10-е место на главном песенном конкурсе Европы.

Группа из Молдовы с песней «My Lucky Day» («Мой счастливый день») выступила в Лиссабоне под номером 19. А место наши земляки заняли значительно более высокое, чем был их порядковый номер в финале.

Вначале обнародовали оценки, которые поставили финалистам профессиональные жюри. И здесь выяснилось, что жюри многих стран «не заметили» Молдову. Даже близкие нам Украина, Беларусь и Болгария не дали ни одного балла.

От Румынии группа DoReDoS получила 7 баллов из возможных 12. Больше всего баллов Молдове дало жюри России - 12, а также эксперты южных стран: Кипр, Армения и Греция - по 10. А жюри Молдовы посчитало лучшей Эстонию, одарив ее 12 баллами.

В результате подсчета голосов жюри всех 43 стран Молдова с 94 баллами оказалась на 10-м месте.

А по сумме голосов жюри и телезрителей группа DoReDoS получила 209 баллов и заняла на «Евровидении-2018» то же 10-е место. Поздравляем молдавских исполнителей с попаданием в десятку сильнейших!