Владимир Воронин: «Еще четыре года хаоса, и Молдову никто не спасет - ни кредиты, ни европейцы, ни кто-либо другой»

День Победы и День Европы - какой праздник весомее? Почему левые партии не могут найти общий язык? Почему коммунисты не выдвинули своих кандидатов в примары на предстоящих 20 мая досрочных местных выборах в Кишиневе и в Бельцах? С какими партиями намереваются дружить в случае прохождения в следующий парламент? Отношение к нынешней власти и к Плахотнюку? На эти и другие вопросы ответил лидер молдавских коммунистов Владимир Воронин в ходе передачи «Пятница с Анатолием Голя», состоявшейся в пятницу, 11 мая, на телеканале РТР Молдова.

Председатель ПКРМ начал с поздравлений с Днем Победы: «Хочу всех поздравить именно с этим праздником. Не будь великой Победы в мае 1945 года, не было бы и Европы, в которой путают, что мы празднуем. Дай нам Бог ума, чтобы мы помнили о тех, кто отдал свои жизни за нашу свободу, через десятилетия и столетия. Наша нынешняя власть никак не может разобраться, что празднует, – День Европы или День Победы. 63 страны участвовали в той страшной войне, 70 миллионов человек погибло, а мы в этот великий день кощунственно танцуем и прыгаем от радости. Что оставим в память о той войне будущим поколениям? Историю, которую преподают в школах соседней страны: румынские солдаты с Гитлером дошли до Сталинграда, а со Сталиным – до Берлина?!».

Комментируя прошедшие в Кишиневе 8-9 мая акции, Воронин сказал, что воспринял их неоднозначно: «Масштабные шоу-соревнования, которые устроили некоторые партии накануне предстоящих выборов столичного мэра, как политик я понимаю. Как человек - считаю кощунством «накачивать» в День Победы политические мускулы перед предстоящими 20 мая выборами, тратя на это огромные деньги и оставив в то же время в забытье памятники советским воинам в селах и райцентрах».

На вопрос о том, почему 9 мая социалисты, коммунисты и партийцы Шора отдельными колоннами пошли к Мемориалу воинской славы «Вечность», председатель ПКРМ ответил, что партии преследовали разные цели: «Мы никогда не пытались использовать этот праздник для того, чтобы привлечь к себе больше внимания людей масштабностью и помпезностью, повышая свой рейтинг».

Отказ коммунистов участвовать в предстоящих досрочных местных выборах Владимир Воронин обосновал их незаконностью: «В законе записано, что примар коммуны, города или столицы избирается на четыре года. Мандат избранных в 2015 году примаров, завершается через год. Почему власть решила возможным избирать примаров с мандатом только на один год, а не четыре? Это незаконно, и потому мы призываем людей в день выборов заняться чем угодно, только не приближаться к избирательным урнам. Даже если Ион Чебан выйдет во второй тур, мы будем призывать избирателей бойкотировать выборы».

Лидер молдавских коммунистов высказал недовольство представленным накануне в парламенте отчетом молдавским премьером о деятельности кабмина за 2017 год: «Мы и без отчета Филипа видели, что в нашей стране «хорошо» и что на самом деле творится. Премьеру не было чем и о чем положительном отчитываться. По окончании заседания парламента я подошел к спикеру Канду и сказал, что он совершил процедурную ошибку. На его удивленный взгляд ответил: «Отчет правительства в парламенте нужно было слушать в полной темноте, поскольку оно было утверждено тайно в полночь. Чтобы и сейчас люди, как тогда, не видели лица членов правительства, с которыми света в конце темного туннеля не будет видно никогда».

Воронин высказал свое негативное отношение и к проведенным реформам в исполнительной власти: «Это полный непрофессионализм. С одной стороны, премьер докладывает о сокращении количества министерств, с другой – об увеличении расходов на содержание административно-государственного аппарата. Создали кучу новых всевозможных агентств – чем они занимаются, никто не так не может толком объяснить. Полную аббревиатуру некоторых из них некогда даже всесильный абвер не смог бы полностью раскрыть».

Председатель коммунистов, комментируя представленный 11 мая отчет премьера в парламенте о деятельности за прошлый год, вспомнил о советском периоде: «Отчитываясь об успехах в проделанной работе, руководители партийно-государственных структур различного ранга тогда всегда отмечали недостатки, на которые должна была концентрировать внимание в будущей деятельности партийная или административная структура. В представленном парламенту отчете премьера Филипа не прозвучало «вместе с тем». Все хорошо, прекрасная маркиза, – и точка. Все хорошо - и все довольны. Единственное, что плохо – эти чертовые европейские организации никак не дают нам давно обещанные кредиты».

Оценивая социально-экономическую ситуацию в стране, лидер молдавских коммунистов сказал: «Еще четыре года хаоса - и я не знаю, если кто-то сможет что-то сделать в Молдове. Нас не смогут спасти ни европейцы, ни кредиты».

Воронин обратил внимание на тот факт, что в отчете премьера перед парламентом ничего не было сказано по поводу расследования дела о краже миллиарда долларов и привлечении виновных к ответственности: «Найдут мальчика для битья – этим все и ограничится».

На обращение лидера Демпартии Влада Плахотнюка к своим депутатам о начале переговоров с представителями других фракций для создании парламентской платформы для определения даты будущих парламентских выборов и честного, транспарентного их проведения, Воронин ответил, что не видит в этом необходимости: «Есть закон. Парламент отработал четыре года и должен назначить дату новых выборов. «Я хочу» именно в тот или иной день провести выборы, как требуют те или иные политики, в данном случае не проходит. О чем может быть дискуссия? Что касается честных, транспарентных выборов, - это их проблема. Мы всегда ратовали за демократические выборы – и до того, когда находились во власти девять лет, и после».

На вопрос о том, как он будет строить отношения с Владом Плахотнюком, лидер коммунистов заявил, что решит это после выборов, отметив, что ПКРМ не будет вступать в союз в следующем парламенте ни с ДПМ, ни с ПСРМ.

Говоря о кишиневских погромах 7 апреля 2009 года, Воронин отметил, что в Молдове впервые были использованы новые технологии при помощи социальных сетей для осуществления «революций»: «Невозможно собрать 15 тысяч человек за полтора часа. Нынешний американский президент Трамп выиграл последние выборы также при помощи соцсетей – на этот счет до сих пор разбираются в сенате и в конгрессе США. Им еще это аукнется».

Николай МЕНЮК