Ион Чебан: У нас есть и видение, и воля, ...

В интервью порталу ТРИБУНА, кандидат ПСРМ на должность генерального примара муниципия Кишинэу Ион Чебан рассказал о наиболее важных аспектах своей предвыборной программы.

Т: Г-н Чебан, мы заметили, что в этой избирательной кампании Вы часто используйте выражение «эффективное управление муниципием Кишинэу». Почему?

И.Ч.: Я твердо убежден, что эффективное управление муниципием Кишинэу является одним из наиболее важных аспектов, на которые жители столицы должны обращать внимание, потому что подавляющее большинство проблем, с которыми мы сейчас сталкиваемся, вызваны, в том числе неспособностью тех, кто до сих пор руководил примэрией, эффективно управлять делами города. Мы предлагаем комплексный подход к данному вопросу, и до апреля 2019 года представим новый Градостроительный план Кишинэу, на основе которого город будет развиваться, и станет современной столицей. Без такого плана развитие невозможно, потому что частями этого делать нельзя. По нашему мнению, каждое действие должно быть частью общего плана, и только так оно будет способствовать достижению конечной цели – созданию современного и развитого города.

T: Когда Вы говорите об эффективном управлении городом, Вы имеете в виду и управление муниципальным имуществом?

И.Ч.: Конечно. Мы предлагаем провести полную ревизию муниципальной собственности, классифицировать все зеленые зоны города, чтобы знать конкретно, что у нас есть в наличии, и каковы наши возможности. Жаль, что эти на первый взгляд простые вещи не были сделаны до сих пор, и я считаю, что это не только некомпетентность, но и злой умысел. Пока нет ясности с муниципальным имуществом, ею могут воспользоваться как чиновники примэрии, так и другие лица. Пока нет классификации зеленых зон, возможны коррупционные схемы, которые развивались в течение многих лет. Этот хаос больше не может продолжаться, и мы остановим его, как только получим должность столичного примара.

Т.: Почему Вы думаете, что сможете? Ведь известно, что любой новый руководитель сначала должен побороть систему, полученную в наследство…

И.Ч.: И я, и моя команда осознаем, что коррупционная система в городской администрации может оказать сопротивление. Она укреплялась годами, чиновники годами кормились и продолжают это делать за счет коррупционных схем. Поэтому, в течение шести месяцев с момента моего вступления в должность генерального примара, все служащие примэрии будут аттестованы на предмет соответствия занимаемой должности. Всех муниципальных служащих, подозреваемых в коррупции, будут проверять компетентные органы, а на время следствия они будут отстранены от должности или уволены. В то же время хочу обратиться к чиновникам, которые честно выполняют свою работу: Вы продолжите работать на занимаемых должностях!

T: В Ваших предвыборных выступлениях фигурировал и тезис о новой структуре примэрии. Что Вы имеете в виду?

И.Ч.: Одним из первых моих действий в качестве примарабудет проведение аудита всех управлений и предприятий, подведомственных примэрии. Исходя из результатов этого аудита, будет разработана новая структура примэрии. Не секрет, что нынешняя структура устарела и неэффективна. К тому же, она погрязла в коррупции, и не дает городу развиваться. Без эффективной примэрии развитие столицы невозможно, а для этого необходимы радикальные изменения, и они будут сделаны!

T: Не менее важна и прозрачность деятельности примэрии. Каковы Ваши планы в связи с этим вопросом?

И.Ч.: Отсутствие прозрачности является реальной проблемой, масштабы которой ужасают. Отсутствие прозрачности порождает коррупцию, поэтому улучшение ситуации в этой сфере будет нашим приоритетом. Мы предлагаем, чтобы все решения примэрии принимались прозрачно и открыто. Они будут опубликованы на сайте примэрии. Мы продолжим практику, на которой настаивали последние три года: передача в режиме реального времени и онлайн-трансляция заседаний комиссий Муниципального совета. Каждое Управление примэрии будет обязано опубликовывать свои планы работы и данные о внедрении каждого документа, по крайней мере, один раз в месяц, или в конце каждого этапа проектов и муниципальных программ. Также в целях обеспечения прозрачности, я буду делать все возможное, чтобы город полностью перешел на современный менеджмент. Этот процесс необходимо отслеживать, чтобы полностью исключить коррупционную составляющую.

Т.: Это действительно и для продажи и сдачи в аренду муниципальной собственности?

И.Ч.: Несомненно, потому что именно эта сфера больше всего коррумпирована. Мы, социалисты, не раз говорили об этом и сопротивлялись незаконным действиям коррумпированного руководства примэрии. Наша задача сделать процесс продажи и сдачи в аренду муниципальной собственности исключительно прозрачным посредством тендеров, как оно происходит в развитых странах. Проблема здесь усугублена и тем, что за последние 10 лет из столичного бюджета было похищено более 6 млрд. леев, которые могли бы быть использованы на развитие города. Если бы так было, наш город выглядел бы совсем иначе.

T: В последние годы муниципальный бюджет постоянно был предметом политических споров. Вы намерены что-то изменить в этой сфере?

И.Ч.: Мы будет настаивать на том, чтобы прошлый опыт не повторялся, а бюджет принимался строго в предусмотренные сроки и с максимальной прозрачностью. Наша цель – сделать продажу и сдачу в аренду муниципального имущества полностью прозрачными. Более того, мы обеспечим публичную отчетность о каждом потраченном из муниципального бюджета лее. Будут назначены компетентные руководители, которые будут контролировать исполнение бюджета и представлять отчеты об исполнении бюджетов каждого Управления примэрии. Служащие, виновные в неисполнении или задержке исполнения бюджета, будут уволены.

T: Что Вы имели в виду, когда заявили о намерении ввести личную ответственность чиновников?

И.Ч.: Каждый сотрудник примэрии будет лично нести ответственность за определенную сферу, и сообщать общественности о состоянии дел. Кроме того, каждый месяц будут проходить заседания на местах, с участием примара Кишинэу, претур секторов и примаров пригородов. За каждый вопрос, который будет обсуждаться, будет нести ответственность конкретный чиновник. Так мы добьемся максимальной эффективности.

T: Не могли бы Вы рассказать подробности об электронной системе закупок, о вводе которой Вы заявили?

И.Ч.: Хочу напомнить, что по инициативе ПСРМ в феврале 2018 года примэрия перешла на электронные публичные закупки в определенных областях, что позволило сэкономить примерно 25% фондов. Моя задача и задача моей команды – сделать все, чтобы как можно большее количество учреждений примэрии и муниципальных предприятий перешли в течение года на электронные публичные закупки. Также вместе с командой мы намерены внедрить платформу электронной торговли. Право на уличную торговлю будет получено посредством муниципальных аукционов, которые будут проходить через единую электронную платформу. Кроме этого, планируется внедрение системы «Электронный дом», в рамках которой будет возможно проведение собраний и опросов, ознакомление кишиневцев с последней информацией о своем жилище. Посредством этой системы каждый житель сможет узнать о ремонте, отключении горячей воды, отопления в своем доме и так далее.

T: Г-н Чебан, журналисты и аналитики говорят, что в ходе нынешней кампании кандидаты обещают сделать невозможное. Реальны ли Ваши обещания?

И.Ч.: Полностью реальны. Моя программа детально проработана разнообразными экспертами и специалистами. К тому же, у нашей команды есть обширный опыт, в том числе работы в МСК. Все убедятся, что унас есть и видение, и воля, но и способность изменить к лучшему дела в столице, с первого же дня моего назначения столичным примаром.

Кристина Пендя