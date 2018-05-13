Чьей поддержкой располагают кандидаты в столичные примары

20 мая состоятся досрочные выборы столичного примара. На протяжении всей избирательной кампании, которая уже приближается к своему завершению, произошли многочисленные события и были сделаны многочисленные заявления, которые позволяют нам понять, кого из потенциальных примаров кто поддерживает. Это крайне важный аспект, потому что эффективность деятельности примара во многом зависит от того, кто его поддерживает.

О кандидате от Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Ионе Чебане можно сказать, что его, в первую очередь, поддерживает самый влиятельный политик Молдовы президент Игорь Додон, а также Партия социалистов, которая является лидером предпочтений граждан. Если учитывать, что у ПСРМ есть реальные шансы прийти осенью к власти, эта поддержка приобретает еще большее значение. Кроме того, в самом начале избирательной кампании, Ион Чебан провел ряд встреч с зарубежными официальными лицами, что позволяет сделать некоторые выводы о поддержке и сотрудничестве, которое будет у Иона Чебана в случае его избрания. Среди таковых следует отметить мэра Баку Гаджибалу Ибрагима оглу Абуталыбова, министра по делам молодежи и спорта Азербайджана Азада Рагимова, представителей администрации Минска, мэра Будапешта Габора Багди и членов его администрации. Кроме того, «иностранными друзьями» Иона Чебана, судя по некоторым фото, являются и председатель Московской городской думы Алексей Шапошников и мэр Москвы Сергей Собянин.

Об Андрее Нэстасе можно отметить, что его поддерживают: возглавляемая им партия – «Платформа «Достоинство и Правда» (ППДП), партия «Действие и Солидарность» (ПДС) и Либерал-демократическая партия Молдовы (ЛДПМ). Ранее, в прессе появлялась информация о том, что Андрей Нэстасе встречался с первым председателем Сейма независимой Литвы Витаутасом Ландсбергисом, человеком-легендой в Польше – Лехом Валенсой. Все это было во время президентской кампании в 2016 году. В ходе нынешней кампании Андрей Нэстасе получил поддержку председателя Европейской народной партии Джозефа Дола, которая является крупнейшей и влиятельнейшей партией в ЕС. Также Андрей Нэстасе пользуется поддержкой румынских политиков. Это одни из лучших примаров Румынии Эмиль Бок (Клуж-Напока) и Илие Боложан (Орадя) и бывший министр иностранных дел Румынии Лазэр Комэнеску. Также лидера ППДП и кандидата в примары Андрея Нэстасе поддерживают крупные оппозиционные партии Румынии (Национальная либеральная партия и Союз спасения Румынии), а также бывший премьер-министр Румынии Дачиан Чолош. В стране Андрея Нэстасе поддерживают многочисленные деятели культуры: писатель Владимир Бешлягэ, народныи артист Андрей Мустя, депутат Мария Чобану, Константин Кеяну, народный артист Василе Йову, артисты Паша Парфени и Кэтэлин Жосан, а также политический аналитик Оазу Нантой и др.

О Сильвии Раду можно сказать, что она пользуется масштабной поддержкой Демократической партии, которая находится у власти. Она этот факт отрицает, но эта поддержка очевидна, особенно, в том, что касается СМИ. Это очень существенная поддержка, учитывая медийный, финансовый, административный и человеческий потенциал ДПМ, и это вполне может помочь Сильвии Рад получить хороший результат на выборах. Еще, судя по более ранним событиям, можно отметить, что Сильвия Раду сотрудничает с некоторыми примарами из Румынии, а особенно важным является сотрудничество с мэром Бухареста Габриелой Фирей.

Шансы остальных кандидатов в примары, согласно опросам, на порядок скромнее, поэтому мы не будем анализировать их связи и поддержку.

Думитру Спэтару