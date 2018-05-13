Президент Молдовы поздравил группу DoReDos с успешным выступлением на Евровидении

Отдельные слова благодарности Игорь Додон выразил своему другу Филиппу Киркорову.

Об этом президент Молдовы написал на своей странице в Фэйсбуке.

«Поздравляю группу «DoReDos» с успешным выступлением в Лиссабоне. Вы подарили нам прекрасные ощущения и возможность почувствовать гордость за свою страну.

Рад, что ваш талант и мастерство получили достойную оценку, в том числе в виде диплома «За лучшую постановку номера».

Отдельные слова благодарности выражаю моему другу, Народному артисту РФ Филиппу Киркорову, который был рядом, подбадривал и поддерживал молдавских исполнителей в течение всего музыкального конкурса Eurovision-2018. Ждем Вас в гости!