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Общество
Президент Молдовы поздравил группу DoReDos с успешным выступлением на Евровидении
13.05.2018

Отдельные слова благодарности Игорь Додон выразил своему другу Филиппу Киркорову.

Об этом президент Молдовы написал на своей странице в Фэйсбуке.

«Поздравляю группу «DoReDos» с успешным выступлением в Лиссабоне. Вы подарили нам прекрасные ощущения и возможность почувствовать гордость за свою страну.

Рад, что ваш талант и мастерство получили достойную оценку, в том числе в виде диплома «За лучшую постановку номера».

Отдельные слова благодарности выражаю моему другу, Народному артисту РФ Филиппу Киркорову, который был рядом, подбадривал и поддерживал молдавских исполнителей в течение всего музыкального конкурса Eurovision-2018. Ждем Вас в гости!


 
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