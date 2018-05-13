«Молдаван считали своими»: как Бессарабия стала частью России

200 лет назад был принят Устав об образовании Бессарабской области в составе Российской империи. Документ даровал недавно присоединённым к России молдавским землям широкую автономию и многочисленные права. Из-за массового переселения в междуречье Дуная, Прута и Днестра немолдавского населения, а также из-за коррумпированности части местной знати автономия со временем была урезана, но это не помешало Бессарабии стать одним из наиболее процветающих регионов государства.

Загадочный народ

Во времена Античности по территории современной Бессарабии (историческая область между Прутом, Днестром, Дунаем и Чёрным морем) проходила граница между дако-фракийскими народами и ираноязычными кочевниками причерноморских степей — скифами и сарматами. В начале II века н. э. римский император Траян предпринял ряд походов в Дакию, в результате которых регион в 106 году стал частью Римской империи.

В III столетии н. э. Бессарабия была заселена готами, а затем на её земли проникли славяне, болгары и венгры. На пике могущества древнерусского государства часть Бессарабии входила в его состав, а затем перешла по наследству к галицко-волынским князьям. На юге Бессарабии, в исторической области Буджак, кочевали печенеги и половцы, на смену которым пришли монголо-татары и ногайцы.

Момент появления в Бессарабии восточно-романских народов изучен плохо.

«Этногенез молдавского народа и вообще восточных романцев относится к числу самых плохо разработанных областей знаний в сфере этногенеза современных народов Восточной Европы. Он до сих пор в значительной степени остаётся загадкой», — отметил в беседе с RT экс-советник президента Молдавии, доктор истории, профессор Марк Ткачук.

По словам эксперта, все существующие версии этногенеза восточных романцев нельзя признать удовлетворительными, а научные интерпретации в этой сфере сильно политизированы.

«Румыны считают восточно-романские народы чуть ли не потомками древних римлян. Однако на самом деле после ухода Рима население в этом регионе сменялось несколько раз, и восточные романцы, скорее всего, являются потомками горных пастушьих племён, говоривших на латыни», — заявил RT главный научный сотрудник Института российской истории РАН, доктор исторических наук, профессор Владислав Гросул.

По его словам, в летописях есть указания на то, что предки современных восточно-романских народов пришли с земель, лежащих к югу от Дуная. Согласно исследованиям самого профессора Гросула, наиболее вероятной прародиной молдаван является территория современной Сербии. На это указывают данные историографии и лингвистики.

На фоне улучшения отношений между Сербией и Венгрией предки молдаван в XIII веке переселились на земли, лежащие на севере современной Румынии. А в XIV столетии монголы были вытеснены за Днестр, и на территории Бессарабии началось формирование молдавской государственности. После развала Галицко-Волынского княжества Молдавия приросла землями на севере, а чуть позже вытеснила татар с территории Буджака.

Однако расцвет государства продолжался недолго. Уже в середине XV века Молдавия попала в вассальную зависимость от Османской империи, которая постепенно стала урезать автономию княжества.

Российский фактор

Стремясь вывести княжество из-под турецкой зависимости, молдавский володарь Дмитрий Кантемир в 1711 году присягнул на верность Российской империи. Пётр I летом того же года предпринял против Османской империи Прутский поход, надеясь отбить у турок Северо-Западное Причерноморье, но кампания завершилась провалом, а сам царь лишь благодаря усилиям дипломатов и коррумпированности турецкой знати, которую ему удалось подкупить, сохранил себе жизнь и свободу.

Передать Молдавию под протекторат России Османской империи пришлось только по Кючук-Кайнарджийскому договору 1774 года. Однако уже в 1791 году, согласно Ясскому миру, граница между Россией и Турцией была установлена по реке Днестр. Опасаясь расправ со стороны османов, многие молдаване бежали на территорию Российской империи.

Штурм Измаила

В начале XIX века турецкие власти развернули репрессии против лояльной по отношению к России молдавской и валашской знати, и официальный Санкт-Петербург вступил в войну 1806—1812 годов, в очередной раз разгромив Оманскую империю.

«В последнее время часто звучат исторические фейки о том, что Россия якобы отвоевала Бессарабию у Молдавского княжества. Однако Молдавское княжество находилось в зависимости от Турции и не являлось субъектом международной политики», — подчеркнул в разговоре с RT Марк Ткачук.

«До 1812 года единой Бессарабии не существовало. Это было несколько совершенно различных территорий: Хотинская райя на севере, напрямую подчинявшаяся туркам, центральная Бессарабия, входившая в состав Молдавии, Бендерская райя, ногайские земли и османские крепости, стоявшие вдоль Дуная и берега Чёрного моря. Население будущей Бессарабии было неоднородным. На севере рядом с молдаванами жило много русинов, на юге обитали ногайцы и стояли многочисленные турецкие гарнизоны», — отметил Владислав Гросул.

В мае 1812 года был подписан Бухарестский мирный договор, согласно которому Османская империя уступила России Пруто-Днестровское междуречье — Бессарабию, а также гарантировала населению Молдавии и Валахии обещанные ранее права и привилегии.

В составе Российской империи

«Де-факто Бессарабская область возникла ещё в 1812 году. А 11 мая 1818 года был официально принят устав о её образовании. В Румынии любят говорить, что таким образом Россия оторвала Бессарабию от «матери-родины». Но на самом деле, напротив, молдаване Бессарабии воссоединились с соотечественниками, жившими за Днестром», — заметил Владислав Гросул.

По словам эксперта, Бессарабию в это время называли Южной Финляндией, потому что Санкт-Петербург предоставил ей достаточно широкую автономию.

Согласно уставу, Бессарабская область имела собственные органы власти (законодательный и распорядительный) — Верховный совет и областное правительство, которым руководил гражданский губернатор. Языками делопроизводства были одновременно русский и молдавский. Молдавская же знать уравнивалась в правах с российским дворянством.

«Такие широкие права получали не все присоединяемые к России земли. Но молдаван российские власти считали своими, это был православный народ», — подчеркнул Гросул.

Однако со временем автономию Бессарабии пришлось урезать. На то было сразу несколько причин. В частности, некоторые историки утверждают, что российская администрация столкнулась с тотальной коррумпированностью местной знати, которая стала использовать автономные права для личного обогащения. В свою очередь, Владислав Гросул отметил такой фактор, как изменение этнокультурного состава населения Бессарабии.

«Служивший в начале 1820-х годов в Бессарабии Александр Пушкин писал о ней: «Сия пустынная страна священна для души поэта». Регион и в XVIII веке не был слишком плотно заселён, а вместе с турецкими властями его покинули мусульмане, составлявшие примерно половину населения Бессарабии.

Е. Мустяца. Пушкин в Молдавии. Фото: RT

Российские власти стали переселять на освободившиеся территории болгар, гагаузов, немцев, албанцев и даже швейцарцев с чехами. Всем этим народам было проблематично жить по молдавским законам, которые во многом были устаревшими, поэтому при Николае I были предприняты шаги, направленные на унификацию законодательства Бессарабии с общероссийским. В 1828 году был утверждён новый проект устава, существенно сокративший её автономию», — рассказал эксперт.

А в 1873 году область официально стала российской губернией и оставалась таковой вплоть до 1918 года.

«В 1812 году, когда Бессарабия была присоединена к России, её население составляло всего 250 тыс. человек. За 100 лет оно выросло в десять раз — до 2,5 млн. Это очень красноречивый показатель. Среди молдаван естественный прирост населения был выше, чем среди других православных народов Российской империи. Кроме того, из Румынии в Молдавию переселялось больше людей, чем из Молдавии в Румынию», — подчеркнул Гросул.

По его словам, молдавские крестьяне жили ощутимо богаче румынских.

«Россия несла элементы модернизации, просвещения, иного уклада жизни, нежели тот, который был в составе османской Порты. Из России в Бессарабию после 1812 года пришло и образование, и законодательная деятельность, и урбанизация, и европейский костюм. Но самое парадоксальное заключается в том, что вместе с Россией в Бессарабию пришли вещи, которые были запрещены в самой России, — определённый уровень гражданских свобод и революционного вольнодумства», — рассказал Марк Ткачук.

Выходцы из Бессарабии принимали активное участие в руководстве Российской империей. Согласно подсчётам Владислава Гросула, 32 уроженца области стали российскими генералами и адмиралами, что немало для такого небольшого региона. В Бессарабии открывались школы и семинарии. Правда, начиная с эпохи Николая I имперские власти взяли курс не только на политическую, но и на культурную унификацию Бессарабии и проводили её русификацию. В 1905 году эта политика была свёрнута, после чего началось динамичное развитие молдавской культуры.

Время перемен

На фоне революционных событий 1917 года на территории Бессарабии была объявлена Молдавская демократическая республика, входившая в состав России, которая в начале 1918-го объявила о своей независимости.

В январе 1918 года под предлогом борьбы с анархией в Бессарабию вошли румынские войска. Местное население отреагировало на это без энтузиазма.

«Крестьяне Бессарабии знали, что они живут лучше румынских. Дворяне были удовлетворены своим положением в России, им не нравилась революция, но покидать страну они не хотели.

Буржуазия Бессарабии состояла в значительной мере из евреев, армян и греков, которые даже не владели романскими языками и которым в Румынии просто нечего было делать. Все основные социальные группы и политические партии Молдавии были против присоединения к Румынии», — отметил Владислав Гросул.

Местное население оказывало румынской армии активное сопротивление. А в феврале румынские войска были разбиты советскими частями. В марте 1918 года власти Румынии гарантировали Москве, что освободят Бессарабию. Однако Бухарест воспользовался тем, что ситуация на других фронтах складывалась для Красной армии не лучшим образом, и взятые на себя обязательства не выполнил. В ноябре 1918 года Румыния официально присоединила Бессарабию. Советская Россия этого акта не признала.

Фото: Wikimedia

Под властью Бухареста ещё недавно процветающая Бессарабия превратилась в отсталый аграрный край, свыше 70% населения которого было неграмотным. В 1940 году в ходе освободительного похода Красной армии Бессарабия вернулась под власть Москвы. На территории Буджака советские власти сформировали Измаильскую область в составе УССР (позже она стала частью Одесской области), а на остальных землях Бессарабии возникла Молдавская ССР. В послевоенные годы в МССР было построено 162 крупных промышленных предприятия, республика стала одним из союзных лидеров в области пищевой и лёгкой промышленности, грамотность её населения достигла практически абсолютного уровня.

В 1991 году на базе МССР возникло независимое государство Молдавия, власть в котором изначально досталась прорумынски настроенным националистам, в результате чего произошёл приднестровский конфликт.

Сегодня в Румынии популярны унионистские идеи: в последние годы ряд представителей бухарестского политикума заявляют об исторических правах Румынии на территорию Молдавии и Южной Бессарабии, входящей сегодня в состав Украины. Однако, по словам экспертов, с точки зрения исторической науки подобные заявления совершенно несостоятельны.

СВЯТОСЛАВ КНЯЗЕВ