Ренато Усатый вернется в Молдову?

Ренато Усатый может вернуться в Молдову в случае, если решением суда аннулируют мандат на его арест. Об этом заявил адвокат Анатол Истрати в эфире телеканала БТВ. Он отметил, что в октябре 2016 года были задержаны 5 человек, связанных с делом Германа Горбунцова, но все сегодня на свободе.

Это говорит о том, что дело полностью сфабриковано и является политическим.

Истрати также добавил, что фабрикация политически мотивированного уголовного дела вынудила Ренато Усатого покинуть страну, а позднее и пост мэра Бельц.

Вице-председатель Нашей партии Илиан Кашу отметил, что вопрос о возвращении Ренато Усатого стоит очень давно и по этому поводу готовится сюрприз, о котором станет известно позднее.

Напомним, в 2016 году лидер "Нашей Партии” и мэр города Бельцы получил статус обвиняемого по делу о покушении на банкира Германа Горбунцова и объявлен в розыск. Но международные структуры признали дело политическим и не стали сотрудничать с молдавской полицией, а розыск через Интерпол уже был преостанавлен. В ближайшее время в европейских судебных инстанциях могут быть приняты решения, которые послужат для полного изъятия Ренато Усатого из базы данных Интерпола.

Btv