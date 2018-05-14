В прощальной речи на «Евровидении» Киркоров сказал свое мнение о Додоне и DoReDoS

Филипп Киркоров завершил «поход за славой» на мажорной ноте.

Народный артист России проделал длинный путь с группой DoReDoS. Он начался с триумфального выступления молдавских исполнителей на «Новой волне» в сентябре прошлого года. А сегодня, 13 мая, Филипп Киркоров попрощался с «Евровидением-2018».

- Занавес самого престижного международного музыкального конкурса «Евровидение» опущен, - отметил россиянин в соцсети. - Спасибо всем тем, кто был с нами и с DoReDoS, верил в нас и помогал в этом проекте, начиная с «Новой волны-2017» и заканчивая вчерашним грандиозным праздником Песни во всей Европе - Гранд-финалом конкурса «Евровидение-2018», который проходил в этот раз в столице Португалии, Лиссабоне.

Автор музыки песни «My lucky day» и продюсер молдавской группы на главном песенном конкурсе континента обратился к Игорю Додону.

- В первую очередь спасибо президенту Республики Молдова г-ну И.Н.Додону. - написал Филипп Киркоров. - Спасибо Вам, уважаемый Игорь Николаевич, за большую поддержку, бесценную помощь и настоящую дружбу. Давно между нашими странами не было такого красивого международного музыкального проекта, как эта совместная работа!

Он также поблагодарил свою команду за это творческое приключение и очередной «поход за славой». И много восторженных слов Киркоров сказал в адрес трио из Рыбницы.

- Ну конечно же, спасибо этим замечательным и талантливым ребятам из DoReDoS - Марине, Жене и Сереже, за их преданность профессии, профессионализм, горящие глаза и желание творчески удивлять и радовать своего зрителя и заставлять нас, людей, которые уже много чего повидали и успели достаточно разочароваться уже в жизни во многом и во многих, верить, что еще есть в шоу-бизнесе ребята, которые искренне любят свое дело, готовы работать и трудиться по 24 часа в сутки для того, чтобы их зритель был доволен, при этом оставаясь в жизни прекрасными людьми, с добрыми сердцами, и умеющими говорить Спасибо!!! – подчеркнул певец, композитор и продюсер. - Ребята, DoReDoS, большая честь была для меня и моей команды работать с вами! А впереди у нас еще очень много интересного вместе, было бы здоровье и желание что-то делать, и у вас так же горели глаза и вы так же любили сцену и своего зрителя! Ведь жизнь после «Евровидения» только начинается, поверьте моему опыту, знаю о чем говорю. До встречи на большой сцене в России!

Минувшей ночью Россия больше всех помогла Молдове попасть в десятку сильнейших на «Евровидении-2018»