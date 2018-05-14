Люди Трампа, «рука» Москвы, «нос» Бухареста, «арабский след» - особенности национальных выборов в Кишиневе

В Молдове и за ее пределами, где интересуются нашими делами, знают, что страна пребывает в цепких «объятиях» олигарха Владимира Плахотнюка и…стонет. Что будет дальше: охи-вздохи или ветреная Молдова сбросит ярмо коварного политика? Именно это решается сейчас в Кишиневе.

Выборы в парламент уже начались

Это не просто генеральная репетиция парламентских выборов, как думают многие. Это сами выборы. Потому что овладеть столицей - значит прибрать к рукам мощный административно-финансовый ресурс и заложить фундамент победы осенью. Кроме того, здесь обкатываются технологии будущих действий ДПМ в одномандатных округах. Следовательно, удержания власти. Если демократы смогут победить сейчас, то потом будет поздно говорить, что выборы в парламент, где тайные представители режима возьмут верх в одномандатных округах, прошли недемократично и нечестно. Поэтому, хотят кишиневцы или нет, но они будут решать не только судьбу города, сильно пострадавшего от десятилетнего разгула коррупции и воровства, но и вопрос о будущем правящей верхушки. А главное – страны.

Аффилированный кандидат

Изучая кандидатов, столичный избиратель не может не задаться вопросом: но где же представитель ДПМ?

И в самом деле, как же так, партия, управляющая страной, не смогла выдвинуть из своих рядов человека, способного на равных с другими состязаться за победу? Ответ на этот вопрос общеизвестен.

Крайне высокий антирейтинг руководителя политформирования обнуляет шансы любого, кто выступит от имени ДПМ. Таким образом, только скрытое участие было приемлемым вариантом для властей. И они воспользовались уже отработанной технологией - выдвинули «независимого» кандидата. Его роль вызвалась сыграть залегшая на дно после позорного выступления на выборах президента Сильвия Раду, бывший глава компании «Union Fenosa».

Ее назначение на должность и.о. генпримара, использование админресурса при сборе подписей, позиционирование (центризм, характерный для ДПМ, немного унионизма и популизм), откровенная поддержка СМИ медиахолдинга олигарха, а также тесное сотрудничество в прошлом с минэкономики, которое уже девять лет контролируют демократы, - все это подтверждает аффилированность Раду.

«Честные» и «свободные» выборы

То, что ДПМ активно участвует в выборах генпримара Кишинева, не имея официального кандидата, говорит нам о том, что демократы придерживаются своей излюбленной стратегии – введение в заблуждение участников электорального процесса и наблюдателей, манипуляции избирателем.

Реализуется постановка по заранее подготовленному плану. То есть существует сцена, где играют свои роли актеры-кандидаты, имеются кулисы, а за ними - тот, кто дергает за веревочки, управляет процессом.

С одной стороны, премьер Павел Филип говорит, что правительство как никто другой заинтересовано в свободных и честных выборах. С другой - телеканалы General Media Group (Prime TV, Publika TV, Canal 3 и Canal 2) транслируют новости, где Сильвия Раду представляется в положительном контексте, а ее оппоненты - в отрицательном. Такой вывод сделали эксперты «WatchDog.MD» после мониторинга молдавского телеэфира. Интересно, что КСТР, который также наблюдает за ситуацией на выборах, воздерживается от комментариев и действий.

Еще один характерный элемент. С продуманной периодичностью до выборов проводятся социологические опросы. Истинные заказчики не называются, но результаты исследований почему-то в точности соответствуют интересам демократов. Сильвия Раду, их неофициальный кандидат, выглядит лидером гонки. Это следует из закрытого исследования. В первом открытом опросе ее вывели на второе место, а в последнем (период с 30 апреля по 8 мая) Раду набирает больше всех в первом туре и побеждает во втором. Это притом, что на выборах президента в Кишиневе она смогла заручиться поддержкой лишь 0,35 процента избирателей. Вряд ли кто-либо из аналитиков сомневается, что за опросами стоит Демпартия.

Плоды и фантазии

После регистрации в начале агитационной кампании Сильвия Раду также получила фору. На первом этапе политологи вбили кандидатам в голову, что «не нужно рассказывать о себе, объясните, что вы собираетесь делать, если вас изберут». И многие поддались на эту уловку.

Например, кандидат от ЛП Валерий Мунтяну зафонтанировал инициативами. Его предложения выглядят одно чудаковатее другого. Вначале Мунтяну предложил построить в Кишиневе газовую электростанцию за 150 миллионов евро, а потом - ликвидировать железную дорогу и вернуть сданный в концессию на 50 лет аэропорт. Не выдержал даже видавший всякое экс-мэр Серафим Урекян и спросил: «Есть ли в Кишиневе такой дурак, который не понимает, что это невозможно, что это вздор?»

В роли человека, наделенного буйной фантазией, выступил и другой кандидат-унионист – Константин Кодряну. Он заявил, что привлечет для развития Кишинева 5 миллиардов евро и при помощи Румынии создаст для кишиневцев 50 тысяч рабочих мест. Да, но почему Румыния? Ведь это страна-чемпион в ЕС по трудовой миграции? И разве не Траян Бэсеску является почетным председателем ПНЕ, выдвинувшей Кодряну? И кто только из близких родственников Бэсеску не арестовывался за коррупцию! В списке и родной брат экс-президента Мирча, и зять, и дочь Иоанна, и даже внук Драгош. В Молдове народ уже знает, что украсть миллиард власть может. А вот вернуть…

Можно привести много других примеров, когда кандидаты в мэры, соревнуясь, рисуют радужные перспективы. В чем же фора Сильвии Раду в таком контексте?

Во-первых, она, в отличие от других, получила возможность действовать в роли градоначальника, когда была назначена и.о. генпримара. И доминирующие в Молдове СМИ кропотливо формировали образ «хозяйки», разворошившей столичное коррупционное гнездо либералов. Понятно, что это далеко не так и что при скрупулезном анализе действия Раду выглядят далеко небезупречно: отчетливо видны «подтяжки» ДПМ. Но это видит не каждый.

Во-вторых, рассказы кандидатов о планах на будущее уводят от главного вопроса: ху есть ху? Помните евангельское поучение: «По плодам их узна́ете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы?». Власти не хочется, чтобы избиратель искал ответ на вопрос «ху есть Сильвия Раду?», что за плод она принесет.

Переход на личности. «Арабский» след

Однако после того, как группа независимых экспертов обнародовала детали секретного доклада НАРЭ о деятельности компании «Red Union Fenosa» в 2010-2012 годах и вскрылись серьезные финансовые нарушения в управлении компанией Сильвией Раду, властям стало ясно, что переход на личности пора запускать. Наступила новая фаза, когда из шкафов достаются скелеты кандидатов и перетряхивается их «грязное белье». И претенденты начали атаковать друг друга словно по команде.

Неожиданно мы узнали, что арабский новостной телеканал «Аль-Джазира» внимательно следит за выборами мэра молдавской столицы. В одном из информационных сюжетов рассказывалось, что кандидат от Платформы «DA» и ПДС Андрей Нэстасе в случае победы якобы намерен сдать в аренду арабам Кишинев сроком на 50 лет.

Анонимные авторы фальшивки взяли оригинальный видеосюжет телекомпании «Аль-Джазира и изменили в нем содержание». Любой здравомыслящий человек понимает, что подобное предложение выглядит фантастически. Но это Молдова. Разве не сдали приносящий прибыль кишиневский аэропорт в концессию на полвека? А бывший мэр не планировал долгоиграющую аферу с платными парковками в центре столицы? Вспоминается также недавнее решение молдавского правительства о сдаче в концессию на 50 лет американской фирме 40 процентов территории страны якобы для поиска залежей нефти и газа.

И не взята ли сама Молдова в аренду на неопределенный срок хорошо известной политической группировкой?

В этих примерах интересно то, что они указывают на авторов фальшивки. Кто не приписывает оппонентам собственные прегрешения? Также вброс был мастерски раздут, а значит, задействованы большие ресурсы. Словом, следы ведут в лагерь ДПМ.

Так была ли «рука» Москвы?

После того, как в Брюсселе Павел Филип наобещал бороться на выборах с внешним влиянием, можно было не сомневаться, что вскоре мы услышим о «руке Москвы». Также было ясно, что на козни Кремля нам укажут представители лагеря унионистов. И действительно, первым заговорил о необходимости проверить деятельность фонда Мирона Шора Валерий Мунтяну. Его возмутил намеченный на 12 мая концерт с участием российских звезд Иосифа Кобзона и Льва Лещенко. Однако честь довести до логического конца борьбу с российским влиянием выпала представителям ПНЕ. Руководитель формирования Анатол Шалару представил копии финансовых документов, которые якобы свидетельствуют о финансировании Россией кандидата Партии Шора. Представители ПНЕ обратились в окружную избирательную комиссию, и суд сектора Чентру исключил Регину Апостолову из предвыборной гонки.

Кроме понятных протестов сторонников Шора инцидент поднял ряд вопросов на тему «что же это было?».

Первая группа вопросов может быть адресована команде Регины Апостоловой и Илана Шора. Неужели у партии нет квалифицированных юристов, знающих молдавское законодательство? Известно ли им о том, как сняли с выборов в 2014 году «Нашу партию»? Трудно поверить, чтобы у того, кто сам себя назвал «инструментом» в «краже века» и кто в отличие от других не отбывает наказание, нет доступа к качественным юридическим услугам. Следовательно, «инцидент» был вызван не проколом юристов, а являлся заготовкой. Видимо, расчет состоял в том, чтобы в подходящий момент нужные люди обнаружили «вмешательство» России.

Качественная услуга в политике дорого стоит. Теперь власть может показать своим западным кураторам, что борется с проклятым российским влиянием и обеспечивает честные выборы.

В результате никто особенно не потерял, наоборот - все выиграли. А Регина Апостолова теперь может рассказывать, что у нее отняли победу, когда исключили из гонки.

Искали «руку» Москвы, нашли «нос» Бухареста

Вторая группа вопросов возникает к ПНЕ.

Откуда у партии взялись финансовые документы? Подбросили доброжелатели? Принесли по указанию властей те, кто имеет доступ к секретным банковским бумагам? Кто эти люди? Или копии транзакций и договоров предоставили работники спецслужб соседней страны, которые, как многие говорят, являются чем-то вроде «зонтика» для Партии национального единства?

Не является ли грубым вмешательством в выборы организация визита в Молдову Элроя Сэйлора, который был представлен здесь в качестве «человека Трампа»? Американский эксперт агитировал в пользу Константина Кодряну, а посетить Кишинев, как сообщает издание Deschide.md, Сэйлора пригласил Еуджен Томак, исполнительный председатель Партии народного движения Румынии. Кто понес расходы на организацию визита делегации из США, куда входил и председатель Республиканской организации румын из США Сорин Ройбан, а также представитель республиканцев во Флориде Лорела Бенетта? И был ли Сэйлору выплачен гонорар за лоббирование Константина Кодряну? Или он поработал на ПНЕ «бесплатно», как и на Дональда Трампа во время выборов?

И еще интересно: не водит ли длинным бухарестским «носом» «рука Москвы», уже протащившая в президенты США «своего человека»?

Поскольку факт иностранной интервенции в молдавские выборы очевиден, остается выяснить, хватит ли смелости кому-нибудь из кандидатов обратиться в избирательный совет кишиневского округа с требованием исключить Константина Кодряну из предвыборной гонки? Ведь мы стали свидетелями двойного вмешательства: и Румынии, и США.

Тест для власти

Также интересно будет понаблюдать, как отреагирует молдавская власть на требование кандидата от партии «Наш дом Молдова» Александра Рошко исключить из предвыборной гонки Сильвии Раду из-за использования незаявленных финансовых средств. Рошко утверждает, что Раду активно пользуется услугами телеканалов, которые принадлежат «General Media Group». А затраты не отражены в финансовой отчетности.

Сейчас трудно сказать, является ли этот ход согласованным с властями или нет. С одной стороны, требование Рошко справедливо и вызывает интерес к нему самому, с другой, - фокусирует внимание на Раду.

На самом деле поддержка группой СМИ, принадлежащих Владимиру Плахотнюку, «независимого» кандидата является очевидной и легко доказуемой. А поэтому служит серьезным основанием для исключения Сильвии Раду из предвыборной гонки.

В любом случае предложение Александра Рошко играет роль отличного теста для власти. Если Сильвии Раду не откажут в праве баллотироваться на должность кишиневского градоначальника, то это будет слишком явным доказательством ее аффилированности ДПМ. И того, что выборы столичного мэра не являются честными и справедливыми.

Придется ли потом кусать локти?

Что нужно для того, чтобы спектакль получился? Безусловно, отлично написанная пьеса, одаренный режиссер и талантливые актеры, способные увлечь зал, отличные декорации и костюмы. Но все же спектакль без зрителя невозможен. Его присутствие дает постановке жизнь. Именно зритель решает, что перед ним: настоящее искусство или подделка.

Сумеет ли столичный зритель-избиратель разобраться, что ему предлагает власть? Настоящие выборы - или их иллюзию?

Сегодня кишиневцам нужно хорошо понимать, что именно происходит. Потому что если они допустят ошибку 20 мая, то вряд ли у них будет возможность что-то поправить осенью, на парламентских выборах. Окно возможностей уже будет закрытым. И тогда очень многим придется кусать локти.

Сергей ТКАЧ