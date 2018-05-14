Цырдя: Между Раду и Нэстасе фактически уже нет принципиальных отличий

А. Нэстасе совсем запутался. Утром говорит одно, днем другое, вечером божится, что ничего такого он не говорил.

А. Нэстасе 2014 года и А.Нэстасе 2018 -совершенно разные люди.

Из критика ДПМ превратился в критика ПСРМ.

Из государственника – в лютого униониста.

Из борца с олигархами – в их партнёра.

Из независимого политика – в послушного подчинённого Майи Санду.

Дошло до маразма: Нэстасе боится критиковать уже и Сильвию Раду, направив весь боевой пыл против Иона Чебана.

Любопытно, хватит ли у Нэстасе смелости хотя бы произнести имя Сильвии Раду, не говоря уже о реальной критики в ее адрес?

Между Раду и Нэстасе фактически уже нет принципиальных отличий.

1. Оба кандидата являются унионистами, активными участниками акции "100 лет великой унири"

2. Оба продвигают русофобов

3. Оба защищают проевропейский вектор, то есть коррупцию, беспредел, нищету

4. Оба являются ставленниками олигархов

5. Оба владеют дворцами, участками, люксовыми автомобилями, являются леевыми миллионерами

6. Оба не имеют управленческого опыта в государственных структурах

7. Оба не имеют видения и четкого плана развития города

8. Оба не решили ни одной проблемы города, не имеют ни одного достижения в этой области

9. Оба считают, что нельзя допустить победы ПСРМ в городе.

10. Оба провалились на президентских выборах (каждый по своему :) ) Видимо, оба провалятся и сейчас.

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