Цырдя: Между Раду и Нэстасе фактически уже нет принципиальных отличий

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А. Нэстасе совсем запутался. Утром говорит одно, днем другое, вечером божится, что ничего такого он не говорил.
А. Нэстасе 2014 года и А.Нэстасе 2018 -совершенно разные люди.
Из критика ДПМ превратился в критика ПСРМ.
Из государственника – в лютого униониста.
Из борца с олигархами – в их партнёра.
Из независимого политика – в послушного подчинённого Майи Санду.
Дошло до маразма: Нэстасе боится критиковать уже и Сильвию Раду, направив весь боевой пыл против Иона Чебана.
Любопытно, хватит ли у Нэстасе смелости хотя бы произнести имя Сильвии Раду, не говоря уже о реальной критики в ее адрес?
Между Раду и Нэстасе фактически уже нет принципиальных отличий.
1. Оба кандидата являются унионистами, активными участниками акции "100 лет великой унири"
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