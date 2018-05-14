На этой неделе Демократическая партия Молдовы провела в столице ряд масштабных мероприятий, приуроченных к 9 мая. В ДПМ подчеркнули, что этот день имеет двойное значение: это и День Победы, и День Европы. В этих мероприятиях принял участие и лидер партии Влад Плахотнюк, так как именно он является тем, кто принял решение об их организации. Эти события сделали ДПМ центром внимания общественности, это очень важно в год проведения выборов.

Кроме того, на этой неделе в ДПМ приняли ряд очень важных решений, которые были объявлены самим Владом Плахотнюком. Среди них: решение открыть Координационный центр безопасности дорожного движения, решение о назначении вице-председателя ДПМ Кристины Балан Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Молдова в Соединенных Штатах Америки и ряд других важных решений.

Еще на этой неделе продолжились акции социального характера по инициативе ДПМ, а также кампания, инициированная лично Владом Плахотнюком «Новая жизнь». Все это сделало ДПМ и ее лидера очень заметными в публичном пространстве страны.

ТРИБУНА уточняет: Влад Плахотнюк родился 1 января 1966 г. В 1983 году окончил среднюю школу в селе Грозешть Ниспоренского района. В 1991 году получил первое высшее образование в Техническом университете Молдовы, на факультете «Технология пищевой промышленности», по специальности инженера. В 2002 году по программе того же университета получил образовательную степень магистра делового управления. В 2006 году получил второе высшее образование в Государственном университете Молдовы, на факультете «Право», по специальности юриста. В 1991—1993 гг. работал в Центре по реабилитации несовершеннолетних жертв насилия «Минор», созданном при примарии муниципия Кишинэу. Работал в должности экономиста в компании с иностранным капиталом Euro Est Hundel Ltd Moldova, а позже в компании Voyage Ltd Moldova. В 1995 году основал молдо-американскую финансовую группу Angels, которую возглавлял до 2001 года. С 2001 года был назначен на должность коммерческого директора А.О Petrom Moldova. Позже стал генеральным директором компании и проработал на этом посту до 2010 года. В 2005 году избирается на должность вице-председателя совета общества первого акционерного коммерческого банка Victoriabank. В 2006 году избирается председателем совета общества и выполняет свои функции до января 2011 года. С ноября 2010 года по июль 2015 года (с перерывом в 2014 г., когда отказался от мандата) был депутатом парламента Республики Молдова. В декабре 2010 года стал вице-председателем ДПМ (впоследствии первым вице-председателем ДПМ). Также, в декабре 2010 года Влад Плахотнюк был избран первым вице-председателем парламента, должность, которую занимал до января 2013 года. В декабре 2016 года был избран председателем ДПМ. Среди почетных должностей, занимаемых Владом Плахотнюком, является и должность председателя Ассоциации деловых людей Молдовы и основателя Благотворительного фонда по развитию РМ «Эдельвейс».