Филип: У правительства есть деньги, а помощь у ЕС мы просим из принципа

Республика Молдова справляется с финансовой точки зрения, в бюджете есть достаточно денег. Однако получение макрофинансовой помощи для правительства является принципиальным делом, потому что будет представлять собой сигнал со стороны Европейского союза для поддержки Республики Молдова на ее пути. Премьер-министр Павел Филип говорит, что эта позиция может быть расценена как амбиции, через которые должно быть продемонстрировано, что, так, как удалось получить программу с Международным валютным фондом, так как удалось разблокировать отношения с Всемирным банком, точно так же продолжатся конструктивные и прагматичные отношения с Европейским союзом, передает IPN.

Премьер-министр заявил в ходе передачи на телеканале Prime, что по оптимистическим прогнозам, в конце июня должен прибыть в страну первый транш макрофинансовой помощи со стороны ЕС, а по пессимистическим сценариям – в июле. „В июле приедет оценочная миссия уже для предоставления второго транша кредита”, - отметил Павел Филип. Премьер-министр заявил, что, с его точки зрения были реализованы все десять условий для предоставления денег, но на фоне политических споров, которые происходят в Кишиневе и в Брюсселе между политическими семьями, осталось место для интерпретации двух из этих условий – получение результатов при формировании Национального агентства по неподкупности и обеспечение финансирования этого учреждения.

Отметив последнее заседание Совета ассоциации Республика Молдова - Европейский союз, глава кабинета министров заявил, что из трех встреч, в которых принял участие, эта была самой позитивной. По его словам, на этом заседании совета были выявлены успехи и достижения, которые были получены по Соглашению об ассоциации.

„Конечно, мы должны прилагать больше усилий в борьбе с коррупцией, во всем, что касается реформы юстиции, даже если мы продвинулись в этом плане. Мы и не очень довольны тем, как работает сегодня эта система в области юстиции, в то же время, мы должны признать, что есть и положительные элементы. Именно поэтому в текущем году мы попытались сделать акцент на правосудии, на так называемую малую реформу юстиции, потому что мы наметили определенные краткосрочные цели, которые должны быть реализованы до конца этого года, и я уверен, что мы добьемся успеха, потому что процесс уже начался”, - заявил премьер.

Соглашение, подписанное в прошлом году между Правительством Республики Молдова и Европейским союзом, предусматривает выделение 100 млн. долларов макроэкономической помощи, из которых 40 миллионов в виде гранта. Деньги должны быть выделены в три транша, а для этого ЕС выдвинул 28 условий – десять для первого транша, десять для второго и восемь для последнего