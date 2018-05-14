Президент Додон использует дискриминационную риторику Церкви в электоральных целях

Президент Игорь Додон является на данный момент единственным политиком, который в полной мере пользуется церковными месседжами относительно роли традиционной семьи и так называемой „опасности” гомосексуализма, пишет политолог Дионис Ченуша в аналитической статье для Агентства IPN.

Приняв участие вместе с семьёй в религиозном марше в поддержку семьи, состоявшемся 12 мая, президент Додон очень ясно показал, что он хочет монополизировать связь с институтом Церкви в целом и, конкретнее, с Митрополией Молдовы, подчиняющейся Москве, которая стабильно пользуется самым высоким доверием общественности, считает политолог.

Дионис Ченуша подчёркивает, что, несмотря на требование Конституционного суда от 2016 года ограничить участие церкви в избирательном процессе и обеспечить религиозный нейтралитет, Игорь Додон сознательно используют сближение с церковью для получения политической популярности в год выборов.

Политолог также считает, что Митрополия Молдовы действует вопреки конституционному принципу светского характера государства и оказывает давление на органы власти, призывая их воспрепятствовать „маршу солидарности”.

Демарш Митрополии, с которым президент Додон согласился солидаризироваться, указывает на попытку радикализации Церкви, утверждает Дионис Ченуша.

Для начала, пишет он, Церковь призвала муниципальные власти „любыми способами воспрепятствовать проведению мероприятия нетрадиционного поведения”.

По мнению политолога, послание Митрополии Молдовы может быть истолковано как подстрекательство властей к злоупотреблениям в отношении участников „марша солидарности”, в нарушение действующего законодательства и конституционных положений.

Он также констатирует, что Церковь подстрекает к ненависти в отношении сексуальных меньшинств, сравнивая публичную демонстрацию права на недискриминацию с „попранием нравственных чувств подавляющего большинства наших православных граждан”.

В течение 2018 года преимущественно пророссийские политики Молдовы будут апеллировать к традиционным ценностям в попытке мобилизовать электорат против „внутренних врагов” в лице сексуальных меньшинств. Кульминацией этих действий станет Всемирный конгресс семей, который президент Додон намерен организовать этой осенью, заключает политолог.