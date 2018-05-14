Филип: Люди еще не видят последствий пенсионной реформы, пенсии маленькие, но мы восстановили социальную справедливость

В 2017 году правительство заложило основы некоторых реформ, которые будут давать результаты со временем. Об этом заявил премьер-министр Павел Филип в ходе передачи „Replica” на телеканале Prime TV. По его словам, программа реформ была очень сложной, но необходимой, передает IPN.

По мнению главы кабинета министров, люди еще не видят последствий пенсионной реформы, например, потому, что они должны появиться со временем. „Все, что мы сделали, было сделано для того, что сбалансировать ситуацию, и мы восстановили социальную справедливость для тех, кто был дискриминирован в результате изменения формулы расчета пенсии. Конечно, пенсии маленькие, но теперь есть этот фундамент, и каждый рост или каждая возможность индексации или повышения пенсии будет справедливой, потому что будет прямо пропорциональна тем деньгам, которых внес бенефициар в социальные фонды”,- сказал премьер-министр.

Премьер-министр отметил, что и реформа центральной администрации не была простой, а в том, что касается изменений в законодательстве в сфере бизнеса, он отметил, что они были сделаны для того, чтобы предоставить бизнесу максимальный комфорт для его деятельности. „Речь идет о регуляторной реформе, уменьшении количества разрешительных документов от 316 до 149, сокращении контролирующих органов с 58 до 13, изменении Трудового кодекса, субсидировании новых рабочих мест, и о многом другом”, - сказал глава кабинета министров.

Павел Филип заявил, что после 2016 года прошлый год был годом стабилизации с экономической и политической точки зрения