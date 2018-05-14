Детский сад «Лэстэраш» работает без санитарно-ветеринарного разрешения

Детский сад «Лэстэраш», замешанный в медиа-скандале, работает без санитарно-ветеринарного разрешения, сообщает Noi.md со ссылкой на заявления и.о. начальника Главного управления образования, молодежи и спорта (ГУОМС) Родики Гуцу.

По ее словам, рабочая группа ГУОМС провела проверки в вышеупомянутом учреждении и обнаружила ряд нарушений.

Было установлено, что вместо занятий, включенных в учебный план учреждения, которые должны быть бесплатными, проводятся платные занятия. Кроме того, персонал детского сада не имеет законного права на предоставление платных услуг, поскольку они оплачиваются из бюджетных источников, а для проведения платных занятий требуется дополнительный персонал.

Детский сад-ясли, который работает с 1988 года, вмещает 28 групп с 660 местами. Более 80% детей, посещающих это учреждение, являются детьми из-за пределов Рышкановки, а в соответствии с законом приоритетом должны пользоваться дети из данного сектора.

Рабочая группа подтвердила ряд нарушений, в том числе тот факт, что пищеблок учреждения находится в плачевном состоянии, а деньги от родителей собираются и тратятся незаконно, поскольку общественная ассоциация «Лэстэраш» действует вне правовых рамок.

В то же время, по словам Родики Гуцу, в детском саду «Лэстэраш» полностью отсутствует принцип прозрачности принятия решений.

Врио генпримара Руслан Кодряну отметил в свою очередь, что такими примерами наносится ущерб имиджу образовательных учреждений муниципия.

«Ежегодно от родителей через ассоциации собираются около 14 миллионов леев. Подобные примеры являются издевательством. Ассоциация "Лэстэраш" не имеет права предоставлять услуги, которые учреждение должно предоставлять бесплатно. Я лично видел три письма г-на Фляша к министру, что там все хорошо. Прозрачность полностью отсутствует», – подчеркнул Кодряну.

Он потребовал от ГУОМС как можно скорее отменить конкурс, по результатам которого назначен нынешний директор.

«Начиная с сегодняшнего дня все руководители этого детского сада должны быть уволены», – добавил Кодряну.