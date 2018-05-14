Банкноты в 100 леев оказались самыми подделываемыми

Фальшивые деньги чаще всего используют ночью. Мошенники расплачиваются подделками в продовольственных магазинах и на автозаправках.

В дневное время фальшивки идут в ход на рынках.

По данным Национального инспектората расследований, в прошлом году чаще всего подделывали банкноту номиналом 100 леев - обнаружено 4150 таких фальшивок. Следующая по уровню популярности у фальсификаторов 20-леевая купюра: обнаружено более 200 подделок. Замыкает тройку лидеров банкнота номиналом 200 леев - 113 фальшивок.

"100-леевые банкноты изготавливают из купюр в 10 леев. Давно не новость, что размывают, снимают изображение с купюры в 10 леев с помощью химической обработки, а затем, уже компьютерным способом, воспроизводят банкноту в сто леев", - сказала начальник Отдела проверки документов Инна Ержанова.

Хорошо сделанную подделку, порой, невозможно отличить от настоящей купюры на ощупь или невооруженным глазом. Только специалист заметит, что на банкноте не достает защитных элементов, да и по цвету она чуть серее.

"Зачастую преступные группы привлекают людей, получивших образование в области химии", - сказал глава управления НИР Алексей Бакос.

В полицию о случаях подделки денег сообщают в основном банки, куда попадают фальшивки. Большинство людей, как правило, не рассматривает купюры, которыми с ними расплачиваются или которыми они получают сдачу.

"Я их даже не пересчитываю."

"Не проверяю. Предпочитаю доверять".

"Когда большая сумма, могу проверить, а когда незначительная - нет."

Бдительность проявляют, разве что, кто работает с деньгами. Например, кондукторы троллейбусов.

"Я смотрю на изображение Штефана, на полосу. На ощупь пробую, мягкая или нет, какое качество".

По данным полиции, в прошлом году было зарегистрировано на 1690 фальшивых купюр меньше, чем в 2016-ом.

Было обнаружено также 23 550 поддельных банкнот евро. Большинство таких фальшивок были ввезены в нашу страну