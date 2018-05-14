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Владимир Путин остается зарубежным политиком №1 в Молдове
14.05.2018

Об этом свидетельствуют результаты опроса “Барометр общественного мнения”, которые были представлены сегодня в столице.  

Согласно итогам исследования, наибольшее количество молдаван, 59%, испытывают наибольшее доверие к российскому лидеру. На втором месте канцлер Германии Ангела Меркель с 45%. На третьем президент Румынии Клаус Йоханис с 39%, передает aif.md

В рейтинг также вошли Эмануэль Макрон с 29%, Дональд Трамп с 20% и Петр Порошенко с 12%. 

Опрос “Барометр общественного мнения” проводился с 19 апреля по 9 мая. В нем приняли участие 1115 респондентов по всей стране, а также дополнительно 409 респондентов в Кишиневе и 200 – в Бельцах. Погрешность исследования по всей стране составляет +/- 3%, в Кишиневе – +/-4%, в Бельцах – +/- 6%.


 
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