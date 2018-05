Главная Встреча Президентов Додона и Лукашенко перед началом заседания Высшего евразийского экономического совета в Сочи Перед началом заседания Высшего евразийского экономического совета в Сочи провел рабочую встречу с президентом Республики Беларусь, нашим добрым другом Александром Григорьевичем Лукашенко. Я поблагодарил его за помощь, оказанную молдавским аграриям по моей просьбе, а он, в свою очередь, поблагодарил нас за возможность посетить Молдову и отметил, что внимательно следит за ситуацией в нашей стране. В ходе беседы я также подчеркнул, что Республика Беларусь – один из важнейших партнеров Молдовы, а среди импортеров молдавской продукции занимает одно из первых мест. В этом контексте я отметил рост товарооборота между нашими странами и выразил уверенность в сохранении положительной динамики. Далее беседа с белорусским президентом прошла тет-а-тет. До встречи высшего Евразийского экономического совета в Сочи состоялась рабочая встреча с Президентом Республики Беларусь, нашим добрым другом Александром Лукашенко. Я поблагодарил его за помощь в, по моей просьбе, и он поблагодарил нас за возможность посетить Молдову. В то же время он отметил, что он внимательно занимается ситуацией в нашей стране. В ходе обсуждения я также указал на то, что республика Беларусь является одним из основных партнеров Молдовы, а среди импортеров товаров - одно из первых мест. В этом контексте я отметил увеличение объема двусторонней торговли и выразил свою безопасность в сохранении этой позитивной динамики. Дальнейшие встречи с президентом Беларуси проводились тет-а-тет. **********

Перед началом заседания Высшего евразийского экономического совета в Сочи провел рабочую встречу с президентом Республики Беларусь, нашим добрым другом Александром Григорьевичем Лукашенко. Я поблагодарил его за помощь, оказанную молдавским аграриям по моей просьбе, а он, в свою очередь, поблагодарил нас за возможность посетить Молдову и отметил, что внимательно следит за ситуацией в нашей стране. В ходе беседы я также подчеркнул, что Республика Беларусь – один из важнейших партнеров Молдовы, а среди импортеров молдавской продукции занимает одно из первых мест. В этом контексте я отметил рост товарооборота между нашими странами и выразил уверенность в сохранении положительной динамики. Далее беседа с белорусским президентом прошла тет-а-тет. ************** Înaintea ședinței Consiliului Economic Eurasiatic Suprem, în Soci, am avut o întrevedere de lucru cu Președintele Republicii Belarus, prietenul nostru bun, Alexander Lukașenko. I-am mulțumit pentru ajutorul acordat agrarienilor moldoveni, la solicitarea mea, iar dumnealui ne-a mulțumit pentru oportunitatea de a vizita Moldova. Totodată, el a menționat că urmărește cu atenție situația în țara noastră. În cadrul discuției am mai subliniat că Republica Belarus este unul din principalii parteneri ai Moldovei, iar printre importatorii mărfurilor moldovenești ocupă unul din primele locuri. În acest context am marcat creșterea volumului de comerț bilateral și mi-am exprimat siguranța în menținerea acestei dinamici pozitive. În continuare întrevederea cu președintele belarus s-a derulat tete-a-tete.

