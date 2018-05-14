Молдова получила статус наблюдателя ЕАЭС

Президент России Владимир Путин сообщил, что лидеры стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) согласовали статус страны-наблюдателя в союзе для Республики Молдова. Об этом он заявил, открывая заседание Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе, передает ТАСС.

«Отмечу решение об учреждении статуса страны-наблюдателя при ЕврАзЭС. Согласован вопрос, чтобы такой статус был предоставлен Республике Молдова», — заявил российский лидер, подводя итог заседанию в узком составе.

Путин поприветствовал в связи с этим присоединившегося к лидерам на заседании Президента Молдовы Игоря Додона.

«Рассчитываем, что Республика Молдова в качестве наблюдателя будет активно участвовать в деятельности нашего интеграционного объединения«, — добавил российский лидер.