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Кандидаты ЛП, НЛП и ПНЕ обещают радикально изменить Кишинев
15.05.2018

Кандидаты, выдвинутые Либеральной партией, Национал-либеральной партией и Партией национального единства на новых выборах в муниципии Кишинев обещают изменить столицу радикально, если они будут избраны в должность примара. Реформирование образования, обеспечение уличного освещения и благоустройство зеленых зон - лишь некоторые из предвыборных обещаний, объявленных в ходе дебатов на телеканале ProTV Chişinău, передает IPN.

Кандидат НЛП Александра Кан утверждает, что имеет силы и достаточно опыта, чтобы начать наводить порядок в городе в течение одного года мандата, если будет выбрана в должности примара. „Я знаю, как восстановить систему, в которой никто не будет воровать, не будет брать взятки, в которой можно управлять правильно государственными средствами”, - заявила Александра Кан.

Кандидат от Партии национального единства Константин Кодряну считает, что пришло время, чтобы муниципий Кишинев был радикально преобразован. Кандидат ПНЕ утверждает, что разница между ним и другими кандидатами в его опыте привлечения средств из Румынии и других европейских государств в районы Республики Молдова. „То же самое буду делать и в муниципии Кишинев – румынские инвестиции, европейский порядок и цивилизованное поведение и дискурс”, - заявил Константин Кодряну.

Кандидат от Либеральной партии Валериу Мунтяну считает, что каждый житель Кишинева обязан прийти 20 мая на выборы, „чтобы не позволить выиграть столицу биному Додона и Плахотнюка”. Кандидат ЛП утверждает, что будет делать акцент на образовании, если будет избран примаром.


 
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