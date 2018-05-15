Как Ион Чебан планирует бороться с системой

В интервью порталу ТРИБУНА, кандидат ПСРМ на должность генерального примара муниципия Кишинэу Ион Чебан рассказал, как он намерен бороться с системой, полученной в наследство.

«И я, и моя команда осознаем, что коррупционная система в городской администрации может оказать сопротивление. Она укреплялась годами, чиновники годами кормились и продолжают это делать за счет коррупционных схем. Поэтому, в течение шести месяцев с момента моего вступления в должность генерального примара, все служащие примэрии будут аттестованы на предмет соответствия занимаемой должности. Всех муниципальных служащих, подозреваемых в коррупции, будут проверять компетентные органы, а на время следствия они будут отстранены от должности или уволены. В то же время хочу обратиться к чиновникам, которые честно выполняют свою работу: Вы продолжите работать на занимаемых должностях!», – заявил он.

По словам Чебана, Одним из первых его действий в качестве примара будет проведение аудита всех управлений и предприятий, подведомственных примэрии. «Исходя из результатов этого аудита, будет разработана новая структура примэрии. Не секрет, что нынешняя структура устарела и неэффективна. К тому же, она погрязла в коррупции, и не дает городу развиваться. Без эффективной примэрии развитие столицы невозможно, а для этого необходимы радикальные изменения, и они будут сделаны!», – добавил он.

Кристина Пендя