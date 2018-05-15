Мунтяну гордится собой: никто из кандидатов не додумался предложить отнять у правительства аэропорт

Кандидат ЛП на местных выборах Валериу Мунтяну отметил, что большинство кандидатов в примары Кишинева не имеют концепции для города и представили, в основном, специфические программы для конкурса на совмещение должности в муниципальное предприятие, передает IPN.

Валериу Мунтяну говорит, что никто из его соперников не предлагает реформы, которые должны дать Кишиневу точно такой же статус, который имеет любой европейский город. Никто не хочет местной и финансовой автономии. Хотя утверждают, что представляют разные политические силы, с различными доктринами и разными геополитическими векторами, три кандидата – Сильвия Раду, Ион Чебан и Андрей Нэстасе – имеют похожие программы, утверждает Валериу Мунтяну.

Кандидат ЛП добавил, что после того, как объявил, что его программа предусматривает переход аэропорта из собственности Министерства экономики в собственность примэрии, а затем отмену договора концессии, Ион Чебан и Андрей Нэстасе еще раз представили свои кандидатуры, на этот раз, объявив о запуске программы. Не случайно оба кандидата имеют в своих программах положения об аэропорте, подчеркнул Валериу Мунтяну.

О программе Сильвии Раду, Валериу Мунтяну отметил, что единственная вещь, которую можно запомнить из нее это то, что она „наведет уборку в парках”. Что касается программы кандидата ПСРМ, Мунтяну отмечает, что Ион Чебан хочет уволить служащих по этническим критериям и принести русскоговорящих, и мечтает изгнать из муниципия 18 пригородов. О программе Андрея Нэстасе Валериу Мунтяну говорит, что является самой неевропейской, и выдает незнание проблем столицы