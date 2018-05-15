В Молдове военных комиссаров будет больше, чем социальных работников

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Общество
В среду на заседании правительства министр обороны представит проект постановления о внесении дополнений в положении о военно-административной деятельности и численности личного состава военно-административных органов.
Если до настоящего времени военно-административных органов (военкоматов) было 340, то от ныне будет по одному в каждом селе и в каждом районном центре, 15 в Кишиневе и пять в Бельцах. Таким образом, в 32 районных центрах, 60 городах и 1614 селах будет около 1700 военных комиссаров.
Здорово живем!
Пенсионерам - пенсии на уровне 70 процентов от прожиточного расчетного минимума, зато комиссаров, которые будут востребованы два раза в году перед призывами, плодим в каждом населенном пункте.
А ведь завтра-послезавтра не станет и молодежи призывного возраста.
Если еще учесть, что у нас 17 757 полицейских, то есть в среднем по 10 полицейских на село, то мы окончательно превращаемся в полицейско-военное государство. Но со статусом нейтральной страны, согласно Конституции.
А не лучше было увеличить количество социальных работников? Ведь в селах в основном только старики и остались. А соцработников - чуть более 1100.
Думитру БАРБАЛАТ
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