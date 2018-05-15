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Детали встречи двух президентов: о чем говорили Додон и Путин
15.05.2018

Двусторонняя встреча лидеров Молдовы и России: Игорь Додон заявил о необходимости дальнейшей интенсификации отношений для сохранения положительной динамики.

Президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с российским лидером Владимиром Путиным по окончании работы заседания Высшего евразийского экономического совета в Сочи.

Глава республики написал на своей странице в соцсети Facebook, что поблагодарил президента России за поддержку предоставления Молдове статуса наблюдателя при Евразийском Экономическом Союзе.

"Мы обсудили широкий спектр вопросов, касающихся двусторонних отношений, и констатировали очень хороший диалог на уровне президентов, в отличие от совсем "пустых" отношений на уровне правительства", — подчеркнул Додон.

По его словам, за 2013-2016 годы товарооборот между Молдовой и Россией упал в 2,8 раза. Однако в 2017 году отмечен рост, что, по мнению Додона, говорит о необходимости дальнейшей интенсификации отношений для сохранения положительной динамики.

"В заключении я проинформировал президента Российской Федерации о своем решении посетить Всемирный экономический форум, который пройдет 24-26 мая в Санкт-Петербурге", — заключил Додон

Фото Dodon Igor.

 
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