Миссия выполнима: «Быстрые деньги» в Кишиневе – лишь вопрос желания заработать

Где в молдавской столице можно поправить материальное положение своим трудом

У многих часто возникает ситуация: срочно нужны деньги: на еду, на проживание, заплатить за что-то. Речь не идет о каких-то бешеных для Молдовы суммах. А, скажем, о 1000-2000 леев. Брать в долг не хочется, единственный вариант – заработать. И если это нельзя сделать на поприще своей профессиональной деятельности, то как это осуществить? Корреспондент «Комсомолки» выяснил, где в Кишиневе можно заработать «быстрые деньги».

Разгрузка вагонов

В советские времена часто можно было услышать фразу: «Пойду разгружать вагоны». И действительно, многие студенты, а также взрослые, семейные мужчины таким образом зарабатывали себе, чаще по вечерам-ночам, солидную прибавку к зарплатам и стипендиям. Работа тяжелая - перетаскивать грузы, но это был гарантированный заработок и быстрый. Деньги выплачивали сразу. Сегодня тоже можно пойти на разгрузку, но обращаться нужно к компаниям-получателям груза или занимающимся грузоперевозками. «Вагоны» - название условное, чаще разгружают фуры. За один раз можно заработать до 500 леев. А найти такую работу – либо через знакомых, либо по объявлениям в Интернете и газетах.

Раздача листовок

На эту работу берут людей разных возрастов, но чаще раздавать листовки, визитки, буклеты и прочую рекламную продукцию идет молодежь. Оплата 25-35 леев в час. Выбрасывать пачками листовки в мусорку нельзя – следят. В день можно заработать до 100-150 леев. Оплата – по-разному: либо в конце рабочего дня, либо раз-два раза в неделю. Если нужен очень срочный заработок, лучше найти тех, кто платит ежедневно. Найти такую работу несложно: объявлениями пестрят и газеты, и столбы, и сайты. Правда, работа – исключительно дневная.

Такси

Этот заработок для тех, у кого есть автомобиль. Можно подключиться к службе, которая работает в системе мобильных приложений. Так можно выходить на работу, когда хочется и на какое угодно время. Правда, часть средств придется отдавать в качестве платы за возможность работать. Но можно зарабатывать 30-100 (как повезет) леев в час, причем деньги вам дают чаще всего на руки, то есть заработок этот быстрый. Есть вариант – написать в соцсети или на сайтах объявлений, что предоставляете услуги по пассажирским перевозкам. Но это будет не совсем законный заработок. Зато – верный.

Работа по дому

Уборка – чаще всего требуется именно эта услуга. В среднем за одну уборку – зависит, конечно, от объема работы, - можно заработать 150-400 леев. Мало того, если клиенту понравилось, он может приглашать вас по 2-3 раза в неделю. Работа, конечно, дневная.

Есть и другие услуги, которые востребованы у кишиневцев – глажка белья, приготовление еды. Оплата чуть выше, чем за уборку.

Найти клиентов можно быстро – как повезет. Либо самим дать объявления куда только возможно и предложить услуги. Либо найти объявления тех, кто ищет домработника. Но это сложнее: как правило, людей для уборки и готовки отыскивают через знакомых. Поэтому еще один вариант поиска клиентов – знакомые-друзья.

Проведение дегустаций

Работа, в основном, для симпатичных девушек, реже – для парней. Нужно в разных местах, большей частью – в магазинах – представлять продукцию и предлагать по ее пробовать. Как правило, работа по 4 часа в день. Платят 25-40 леев в час. То есть в неделю можно заработать от 500 леев. Оплата – за неделю или две. Объявлений о такой работе в интернете много, выходить на дегустации нужно днем или вечером.

И еще несколько мест

На сайтах с объявлениями часто можно найти разные предложения – для студентов, пенсионеров, разовая или временная работа. Например, цех, выпускающий кожаные изделия, набирает студентов для склейки деталей. Смена – по 4 часа в день, оплата – 30 леев в час. Оформляют на работу официально.

Если владеете языками и свободно общаетесь с людьми, - работа для молодых – можно устроиться в компанию, проводящую опросы по телефону. Заработок – от 30 леев в час (проведение опросов на иностранных языках оплачивается выше). Правда, оба эти предложения предполагают не совсем быстрый заработок – оплата раз в месяц, но наверняка можно взять аванс.

Очень часто различные предприятия нанимают людей на сезонную работу или во время проведения мероприятий. Главное – следить за объявлениями. Так можно заработать 100-300 леев в день.

В общем, небольшие, «быстрые деньги» заработать можно. Как говорится, «кто ищет, тот всегда найдет»!

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