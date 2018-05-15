Статистика браков и разводов в Молдове

В нашей стране за прошлый год браков заключили меньше, чем в 2016-ом, при этом почти половина семей распалась.

Как сообщают в Службе гражданского состояния, в 2017 оформили отношения 20 тысяч пар. Это почти на две тысячи меньше, чем в 2016.

В то же время, официально распались девять тысяч браков, а в 2016 - десять тысяч.

По статистики, мужчина готов жениться в среднем в 28 лет, а женщина выходит замуж примерно в 26. Средняя продолжительность брака - до шести лет. А разводятся, как правило, 32-летние мужчины и 30-летние женщины.

Сегодня отмечается Международный день семьи. В 1993 году этот день учредила ООН, чтобы привлечь внимание общественности к семейным ценностям и проблемам на мировом уровне.