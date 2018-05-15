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Экономика
В 2017 году объем лизинга вырос на 16% по сравнению с 2016
15.05.2018

Все чаще в нашей стране граждане пользуются услугами лизинга. По данным Национального бюро статистики, в 2017-ом контракты на аренду с последующим выкупом имущества заключили на миллиард 400 миллионов леев, что почти на 16% больше, чем годом ранее. 

94% лизинга взяли на автотранспорт. На недвижимость - почти четыре процента, а два с половиной - на оборудование. 

Из общего объема займов 54% выделили на срок до пяти лет, 44% - на период до трех лет, и два процента - больше пяти лет. 

По данным статистики, почти 60% средств лизинговые компании выделили физическим лицам


 
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