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Политика
Опрос: В Бельцах, как и в Кишиневе, мэра выберут во втором туре
15.05.2018

В Бельцах, как и в Кишиневе, мэра выберут во втором туре. Как показал Барометр общественного мнения, фавориты гонки - выдвиженец формирования "Наша партия" Николай Григоришин и социалист Александр Усатый.

За Григоришина голосовать готовы 28% респондентов, за Усатого - 26. На третьем месте - c восьмью процентами - кандидат Платформы DA Арина Спэтару.

Григоришин лидирует и в рейтинге доверия избирателей. На второй позиции - снова Александр Усатый, а на третьей - независимый кандидат Елена Грицко.

Исследование проводили с 19 апреля по 3 мая. В Бельцах опросили 1300 человек. Погрешность - плюс-минус шесть процентов.


 
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