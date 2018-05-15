Сегодня отмечается День семьи

Сегодня весь мир празднует и славит Семью, сообщает Noi.md.



День семьи отмечается в мире с 1995 года с целью повышения информированности общественности о важности семьи, поскольку люди начали отдаляться от института семьи.

Семьи – это «ядро» общества. Мы рождаемся в семье, и самые важные годы нашего развития проходят у домашнего очага. Но жизнь в каждой семье различна, так как у нас разные культуры, разные способы взаимодействия. Наша жизнь настолько стремительная, что День семьи может стать хорошей возможностью замедлить этот темп и провести время с нашими семьями.

Семья находится в центре общественной жизни, обеспечивает благосостояние своих членов, воспитывает детей, заботится о стариках и определяет благосостояние общества в целом.

Семья также играет важную роль в обеспечении и улучшении здоровья детей путем эмоциональной поддержки, ухода, профилактической вакцинации или лечения, когда они болеют. В свою очередь государственные политики и социальные программы должны эффективно помогать родителям исполнять эту роль и увеличивать финансовую поддержку семей, особенно тех, кто находится в трудном положении или в уязвимых ситуациях.

Отметим, что Игорь Додон приглашает сегодня всех жителей столицы принять участие в семейном фестивале, организованном Фондом первой леди «От души» под патронатом Президента Республики Молдова.