Грозит ли нам внутренняя эмиграция?

Помимо тех, кто уезжает из нашей страны на заработки в другие страны, есть еще одна категория людей. Не уезжая физически, они, тем не менее, не связаны с родиной главными узами: работой.

Речь идет о тех, кто работает удаленно, и не просто удаленно, а удаленно от страны, то есть на зарубежные структуры, компании или заказчиков. Их пока не много, но тенденцию уже проследить можно.

Если говорить о наших гражданах, то чаще всего они становятся дистанционными сотрудниками компаний или заказчиков из России, США, Израиля, стран Евросоюза, а в последнее время – даже из азиатских стран. Кто же входит в эту группу?

Программисты и дизайнеры

Дмитрий Ш. учился в Москве, а теперь работает на российском рынке в сфере игровой индустрии – создает персонажей и предметы окружения в виртуальном пространстве. Утверждает, что здесь, в Молдове вряд ли смог бы этим заниматься. «У нас это не так развито и, думаю, не скоро появятся студии с таким профилем», - говорит он. Если говорить о плюсах удаленной работы, то одним из главных молодой человек называет экономию времени – не надо каждый день приезжать в офис и обратно. «Еще одни плюс в том, что ты сам расписываешь свой пайплайн (рабочее время), не привязываясь при этом к работодателю. Достаточно знать сроки сдачи работы, - объясняет Дмитрий. – Никто не стоит над душой, заглядывая в монитор и проверяя, что ты делаешь, что позволяет тебе спокойно работать без лишних помех и шума, а отчет можно легко отправлять по почте или по программам, которые подбиты под систему проектного управления». При этом он признает, что юридически не защищен. «Подписываю с заказчиком соглашение о конфиденциальности на тот случай, если мне придет в голову показать в открытом доступе проект, который я для него делаю. Оплата происходит в два этапа: сначала аванс, а потом уже и вся сумма, указанная в договоре».

Журналисты и копирайтеры

Если с журналистами все более или менее понятно – они сотрудничают с тем или иным зарубежным изданием, готовя статьи на интересующие его темы, причем не обязательно, касающиеся Молдовы, то копирайтеры - относительно новая профессия. Предложений на рынке – множество, и наши соотечественники без труда находят себе применение. Это поле осваивают и профессиональные журналисты, оставшиеся не у дел после закрытия той или иной газеты, и учителя-филологи, и редакторы книгоиздательств. Ирина К. одна из первых в Молдове освоила эту сферу деятельности и в течение довольно длительного времени является весьма востребованным и высокооплачиваемым копирайтером. Ее заказчики – это российские компании – рекламные агентства или владельцы предприятий. «Основная работа заключается в написании рекламных текстов для различных сайтов или социальных сетей. К ним предъявляются особые требования: нужно не просто рекламировать товары или услуги, необходимо применять ключевые слова, учитывать определенное количество символов, проходить проверку на уникальность и многое, многое другое. В одно время это был неплохой способ заработка, но сейчас желающих заняться копирайтингом стало слишком много, и расценки сильно упали. Начинающему копирайтеру не так легко найти заказчиков, ценятся те, кто уже давно и хорошо себя зарекомендовал».

Преподаватели

Марина П. преподает английский и чешский языки. Ее ученики – люди разных возрастов и профессий, из разных городов и стран. А общается она с ними по скайпу. Стать дистанционным учителем ее заставили обстоятельства. «У меня не было выхода, - рассказывает Марина. - Денег не было, и у родителей – только пенсия. Стала искать работу удаленно, разослала заявки куда только можно было. Попала в школу одного из российских областных центров, потом меня заметили, порекомендовали, пригласили в другую. И вот уже 6 лет работаю в двух школах. Конечно, сначала предстоит собеседование по скайпу. Это очень нелегко. Надо представить свою презентацию, произвести хорошее впечатление, убедить в своей компетентности. Количество учеников зависит только от того, понравишься ты им или нет – ведь они сами выбирают преподавателя». Так что теперь семье Марины средств к существованию хватает, хотя, как она и признается, дается это довольно тяжело. Работа почти не предполагает выходных, а поскольку многие ее ученики – работающие взрослые люди, то заниматься с ними приходится именно по вечерам, и свободного времени почти не бывает.

Супруги Светлана и Влад С. пошли еще дальше: они разработали собственную методику преподавания английского языка и открыли свой сайт. Их род деятельности позволяет им давать уроки и консультации, находятся ли они в данный момент в Кишиневе, Аделаиде или Варшаве. Подписчики сайта тоже могут находиться где угодно – от Африки до Аляски.

Переводчики

Один из самых известных на постсоветском пространстве переводчиков литературы фэнтези живет как раз в Кишиневе. Наталья О. сотрудничает с несколькими российскими издательствами с 2013 года. «Перевожу с английского на русский художественную литературу, в основном фантастическую, - рассказывает она. - Количество книг, которые я перевела, приближается к двадцати. С юридической стороны все довольно просто: я заключаю с заказчиком договор об оказании переводческих услуг, мы обмениваемся бумагами по почте; потом договор необходимо предоставить в территориальную налоговую инспекцию для получения «сертификата о резиденстве» — справки, позволяющей избежать двойного налогообложения, если у Молдовы с соответствующим государством есть международный договор, регулирующий этот вопрос. Порядок получения сертификата описан на сайте fisc.md, в том числе и на русском языке. Очень хорошо, что документ двуязычный, иначе его пришлось бы дополнительно переводить у нотариуса. Иногда эта часть процесса затягивается из-за того, что медленно работает почта — письмо с договором вполне может странствовать между Молдовой и Россией больше месяца, а налоговому инспектору нужно показать документ, на основании которого зарубежный работодатель будет платить. Впоследствии, поскольку у меня есть основное место работы, откуда перечисляются все необходимые налоги и выплаты, я декларирую доходы от переводов и оплачиваю недостающую сумму подоходного налога, согласно закону. Фактически, настроение портит только курс рубля, но с этим ничего не поделаешь…»

Консультанты и менеджеры интернет-магазинов

Максим В. по специальности – программист. Сейчас работает в международной интернет-компании, которая продает хостинги для сайтов. «Компания работает по всему миру. Мои коллеги находятся в России, Украине, Новой Зеландии, может быть, еще где-то, и все – удаленно, мы ни разу не видели друг друга, но в этом и нет необходимости. Работа меня устраивает: нужно быть онлайн в определенные часы, и двумя кликами можно заработать сто долларов. Главное – обладать определёнными навыками и знаниями. В Кишиневе, если бы я работал на местную фирму, за эти деньги пришлось прикладывать бы гораздо больше усилий».

Кроме того, есть люди, которые продают мобильные приложения и другие интернет-услуги. А еще удаленно работают «на заграницу» корректоры, бухгалтеры, фотографы, пиарщики, сотрудники колл-центров...

Плюсы

Они независимы. Их невозможно уволить, объявить выговор, понизить в должности, снизить зарплату и так далее. Они не боятся вызвать неудовольствия начальства, их невозможно принудить к участию в акциях политического характера или заставить голосовать так, как это предпочтительно руководству. При этом они живут у себя дома, остаются гражданами Республики Молдова, могут свободно высказывать свои мнения и в день выборов приходить на избирательные участки.

В своей деятельности они полагаются лишь на собственный профессионализм, талант, компетентность и ответственность, а не на наличие связей, родственников, нанашей и кумэтров.

У них нет привычного графика работы « с девяти до шести» - dead-line они себе устанавливают сами. Теоретически и в отпуск могут поехать в любое удобное для них время.

Для ведения бизнеса им не нужно арендовать помещение, платить за электроэнергию и отопление, закупать мебель и оборудование, иметь дело с санэпидемстанцией, пожарной охраной и прочими проверяющими структурами. Достаточно ноутбука или планшета с подключенным интернетом – и можно работать в любой точке мира.

Их доходы, как правило, значительно выше, чем у рядовых сотрудников местных компаний и организаций.

Минусы

Они, практически, не платят налогов. А если и платят, то не здесь. Не делают отчислений в фонды социального страхования и зачастую даже не покупают медицинских полисов, а если возникнут проблемы со здоровьем - идут в коммерческий медицинский центр.

Услуги, которые они производят, идут не на развитие экономики их страны, а на благо других стран и зарубежных компаний. Родное государство и так теряет высококлассных специалистов, которых немало среди тех, кто массово покидает страну, и при этом «отток мозгов» происходит еще и таким способом. Однако эти люди не потеряны для страны, так как в любое время могут быть наняты местными компаниями.

У многих из них, особенно молодых, нет трудовых книжек и фиксированного трудового стажа, и неизвестно, как им будут начислять пенсию. А ведь через некоторое время могут возникнуть проблемы с трудоустройством, потому что работодатели ищут специалистов с ровным опытом работы. Впрочем, некоторые фрилансеры имеют в своем портфолио такие проекты, которые не всегда бывают даже у офисных сотрудников.

Можно ли вернуть их «на родину»?

Теоретически – да. Но для этого нужно слишком много изменить в стране. Ведь многие решили «удалиться» не потому, что где-то лучше работается и больше платят, а потому что здесь они не смогли найти ни применения своим силам, ни достойных заработков.

Экономист, директор Центра стратегических исследований и реформ Галина Шеларь считает, что предложенную выборку необходимо разделить на две подгруппы. «Общее для всех и плюс для Республики Молдова то, что все они живут дома, а значит – покупают товары и услуги, в том числе в интернете в своей стране, то есть пусть косвенно, но свою лепту в бюджет они вносят, - говорит Шеларь. - Если они работают с зарубежными работодателями по контракту и с этой страной, и у нас есть договор об избегании двойного налогообложения, то остается надеяться, что данная группа покупает годичный медполис и платит годовой взнос в кассу национального страхования (сумма устанавливается законом). Если они работают в тени, то это издержки теневой экономики, которые касаются не только этих видов деятельности». При этом, подчеркивает экономист, и те и другие живут в стране, создают семьи, рожают детей. «Хочется надеяться, что принятый в 2016 году Закон об информационно-технологических парках на ситуацию повлияет позитивно, но для того, чтобы увидеть результат, нужно время», - заключает она. (Подробно о деятельности первого в Молдове IT-парка - в одной из наших ближайших публикаций. – прим. автора).

Будет ли расти этот тренд?

Пока те, кто работает дистанционно, немногочисленны: их ресурс ограничен, поскольку это в большинстве своем обладатели определенных специальностей. Врачи, парикмахеры, строители, швеи, водители, кассиры и т.д. вряд ли смогут работать виртуально. Но со временем количество таких людей, особенно среди молодежи, будет возрастать.

Почему – рассказывает президент ассоциации IT-компаний Молдовы, директор IT-компании Deeplace, организатор проекта StartUp Weekend Moldova Вячеслав Кунев.

- Такие люди есть во всем мире, и на разные экономики этот факт оказывает разное влияние. Если говорить о Молдове, то для нас главный плюс я вижу в том, что люди получают реальную возможность зарабатывать хорошие деньги. То есть они работают на иностранных заказчиков, где совершенно другие зарплаты и совершенно другие условия. Второе – они получают международный опыт. То есть мы получаем абсолютно конкурентоспособных людей. Это носители самых современных навыков и умений, которые находятся здесь, и неизбежно в каком-то объеме, большем или меньшем, передают их здесь.

Отрицательный же момент заключается в том, что если эти люди не увидят своего будущего в этой стране, то они рано или поздно отсюда уедут. Остановить этот процесс можно только в том случае, если они увидят, что эта страна для них перспективна, что здесь есть развитие. Для этого нужна либо четко сформулированная национальная идея, либо очень качественное комфортное проживание, либо возможность профессиональной и творческой самореализации.

Доступ к удаленному формату работы постоянно увеличивается, сделать это с каждым годом все проще. Собственно, уже сейчас нет никаких ограничений, кроме знания иностранного языка. Если вы выучили иностранный язык, у вас есть возможность дистанционно получить необходимое образование и, следовательно, найти работу дистанционно. Знание английского уже даже не рассматривается как преимущество, это просто базовая необходимость, обсуждается лишь – какие еще языки нужно изучать и насколько глубоко.

Для Молдовы это один из стратегических вопросов, потому что единственный наш потенциал - это люди. И сейчас, к сожалению, этот потенциал вымывается. Уже в университетах представители международных компаний «отлавливают» самых перспективных студентов, которые в будущем начнут работать на них. А сейчас этот процесс опускается на уровень школы – и самых лучших будут отбирать еще раньше.

Молдову можно превратить в очень комфортную страну, но это вопрос к политическому классу. Чтобы здесь было интересно жить с точки зрения самореализации, страна должна все время ставить перед собой вызовы, которые еще ни кем не решались. И такая возможность есть. Мы живем в уникальное время, когда у Молдовы каждый год появляется какой-то огромный шанс. И даже если она его не использует, то на следующий год появляется другой шанс. Просто его надо увидеть и в конце концов реализовать.

Пока не знаю, насколько эти люди готовы участвовать в изменении политической повестки. Возможно, они поддержат те силы, которые предложат им самую современную, проактивную идею, как только увидят, что такие силы существуют. Это должно быть не по линии Восток-Запад, левые-правые, язык, а нечто совершенно другое.

Тенденция, однако…

Тенденция перехода на удаленную работу становится все более популярной во всем мире. И как показывают исследования на эту тему, в ближайшем будущем темпы роста популярности дистанционной занятости будут только увеличиваться.

Аналитики Citrix Systems опросили более 1900 руководителей IT-подразделений в 19 странах мира и пришли к интересным выводам. В частности, участники опроса считают, что к 2020 году в среднем в мире на 10 сотрудников компании будет приходиться примерно 7 рабочих мест в офисе. Что касается таких «дружественных» к удаленной работе стран, как Великобритания, США, Нидерланды и Сингапур, то там соотношение будет 6/10. Даже те страны, которые все еще относятся к дистанционной занятости с некоторым недоверием (например, Германия, Южная Корея и Япония), уже сейчас пересматривают свои взгляды.

Кроме того, по мнению респондентов, к 2020 году порядка 29% специалистов будут работать удаленно (преимущественно из дома, но из ресторанов, аэропортов и отелей люди тоже будут работать чаще, чем работают сейчас). 83% компаний планируют развивать практику BYOD (bring your own device) - позволят сотрудникам работать со своих мобильных устройств, а 96% организаций, практикующих «мобильный» стиль работы, усовершенствуют свои офисы (с целью сделать процесс работы еще более гибким).