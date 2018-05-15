Денежные поступления в банковскую систему РМ превысили выплаты из нее

Денежные поступления в банковскую систему Молдовы составили в январе-марте 24,79 млрд. леев ($1,502 млрд.) - на 1,3% больше аналогичного периода 2017 г.

По данным сайта Национального бюро статистики, больше всего поступлений обеспечила торговая выручка от продажи товаров независимо от каналов их реализации – 14,071 млрд. леев, где и наибольший рост - 4,8%. Прочие поступления выросли на 4,7%, до 5,172 млрд., а налогов и пошлин – лишь на 1,1%, до 665 млн. леев, передает infotag.md

По остальным видам поступлений зарегистрирован спад. В частности, от предприятий, оказывающих транспортные услуги – на 15,4%, до 275 млн. леев; от квартирной платы и коммунальных платежей – на 13%, до 1,651 млрд.; от продажи иностранной валюты физическим лицам – на 9,3%, до 1,187 млрд. леев.

Выплата денежных средств из банковской системы равнялась 24,198 млрд. леев ($1,466 млрд.), превысив на 2,6% показатели первого квартала 2017 г. Выдачи на покупку иностранной валюты у физических лиц составили 7,881 млрд. леев (-6,2%); на заработную плату, стипендии, выплаты социального характера, пенсий, пособий и страховых возмещений – 2,994 млрд. (+4%); с текущих и депозитных счетов физических лиц (нетто) – 2,914 млрд. (+2,2%); на закупку сельскохозяйственных продуктов – 654 млн. (+7,2%); на прочие цели – 9,755 млрд. леев (+10,2%).