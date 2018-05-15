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Экономика
Румынская авиакомпания Tarom запускает с 1 июня рейс Констанцы-Кишинев
15.05.2018

Румынская авиакомпания Tarom запускает с 1 июня рейс из Констанцы в Кишинев и обратно.

По словам Артажи, самолет из Констанцы в Кишинев и обратно будет летать все лето трижды в неделю. «У нас были договоренности о нескольких направлениях. Получилось открыть рейс в Кишинев. Полетами будет заниматься компания Tarom», — добавил он.

Расписание полетов и стоимость билетов пока неизвестны. «Мы только заключили договор, стоимость билетов пока не установлена. Пока запускаем рейс только на лето, но, если он будет пользоваться спросом, то продлим», — отметил Артажя.


 
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