Румынская авиакомпания Tarom запускает с 1 июня рейс Констанцы-Кишинев

Румынская авиакомпания Tarom запускает с 1 июня рейс из Констанцы в Кишинев и обратно.

По словам Артажи, самолет из Констанцы в Кишинев и обратно будет летать все лето трижды в неделю. «У нас были договоренности о нескольких направлениях. Получилось открыть рейс в Кишинев. Полетами будет заниматься компания Tarom», — добавил он.

Расписание полетов и стоимость билетов пока неизвестны. «Мы только заключили договор, стоимость билетов пока не установлена. Пока запускаем рейс только на лето, но, если он будет пользоваться спросом, то продлим», — отметил Артажя.