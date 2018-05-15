Ион Чебан обещает повысить зарплату работников жэков, дать им квартиры и обеспечить талонами на питание

Жилищно-коммунальное хозяйство в Кишиневе сталкивается с серьезными проблемами, начиная от технического оснащения и реагирования специализированных подразделений и заканчивая условиями работы сотрудников. Об этом заявил кандидат ПСРМ на местных выборах Ион Чебан, который намерен выправить ситуацию в данной области после того, как станет примаром столицы, передает IPN.

Чебан говорит, что начнет масштабную инвентаризацию жилищно-коммунального хозяйства, проведет аудит каждого предприятия в этой сфере. Из 23 предприятий большинство несостоятельны, останутся пять эффективных. Приоритетным направлением будет их техническое оснащение, отметил кандидат ПСРМ: "Естественно, мы не можем говорить только о повышении эффективности деятельности предприятий, игнорируя тех, кто там работает. Абсолютно реально после реформы найти возможности повышения заработной платы работников, обеспечить их талонами на питание".

Чтобы привлечь молодых специалистов в сферу жилищно-коммунального хозяйства Кишинева, кандидат в примары предложит обеспечить их жильем, по крайней мере служебным.