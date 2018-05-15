Votum.md: Чебан, Нэстасе и Раду - лидеры в предвыборной гонке

Иван Чебан, Андрей Нэстасе и Сильвия Раду – фавориты в предвыборной гонке на должность примара Кишинева. Об этом говорят результаты социологического онлайн-исследования, проведенного проектом Votum.md. В интернет-голосовании приняли участие 6334 пользователя.

За представителя партии социалистов Республики Молдова отдали свой голос 43,27% опрошенных (2741 голосов). Лидер партии DA Андрей Нэстасе занимает второе место, собрав 24,01% (1521) голосов пользователей. Замыкает тройку лидеров бывшая и.о. примара Сильвия Раду, за которую проголосовали 18,83% пользователей (1193 голосов).

Среди остальных кандидатов, которые претендуют на должность примара столицы, больше всех голосов набрали кандидат от PUN Константин Кодряну (5,72%, 362 голоса), либерал Валериу Мунтяну (2,90%, 184 голос), кандидат от партии “Наш дом – Молдова” Александр Рошко (2,19%, 139 голосов), кандидат от Народной партии Республики Молдова Максим Браила (1,28%, 81 голос) представитель Национал-либеральной партии Александра Кан (0,54%, 34 голоса).

Результаты опроса, проводившегося с 11 по 14 мая, показывают, что наиболее активными в голосовании были мужчины в возрасте от 24 до 44 лет.

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