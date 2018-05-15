В секторах столицы будут организованы сельскохозяйственные ярмарки

С сегодняшнего дня и до 30 ноября в секторах столицы будут проводиться сельскохозяйственные ярмарки, где отечественные производители смогут реализовать свой товар, передаёт IPN со ссылкой на решение муниципальной администрации.

В секторе Центр ярмарки будут открыты на шоссе Хынчешть, улицах Измаил, Николае Тестемицану, Академией, а также на бульваре Димитрие Кантемир.

На Ботанике сельхозпродукция будет продаваться на улицах Буребиста, Христо Ботев, Индепенденцей, Пандурилор, Валя Кручий, Зелински, Сармизеджетуса, Трандафирилор, на шоссе Мунчешть и на бульваре Дачия.

В секторе Рышкань ярмарки будут организованы на улицах Андрей Дога, Аеродромулуй, Тудор Владимиреску, Каля Мошилор, Албишоара, Каля Орхеюлуй, Соколень, Чеукарь, Матей Басараб и Думитру Рышкану.

В секторе Чокана местные производители будут продавать свою продукцию на улицах Узинелор, Волунтарилор, Мештерул Маноле, Вадул-луй-Водэ, Подул Ыналт, Мария Дрэган, Лунка Быкулуй, Индустриалэ и Варница.

В секторе Буюкань ярмарки будут организованы на улицах Иоана Раду, Корнулуй, Онисифор Гибу, Месаджер, Василе Лупу, Ион Пеливан, Бариера Скулень, Колумна и Парис.