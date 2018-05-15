Канду: Додон не может принимать решение об изменении курса страны

Соглашения, касающиеся внешней политики и обязательств страны по отношению к другим странам, должны быть одобрены парламентом Республики Молдова и правительством, в противном случае они недействительны.

Об этом заявил сегодня председатель парламента Андриан Канду после заявления президента Игоря Додона о возможном получении Республикой Молдова статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе, пишет moldpres.md.

Председатель парламента подчеркнул, что ни парламент, ни правительство не подавали заявки в Евразийский экономический союз, и не просили о предоставлении какого-либо статуса, установленного законом.

«В этих условиях Игорь Додон и ПСРМ - это те, кто получили статус наблюдателя, а категорически не государство Республика Молдова. Наша страна полностью привержена сотрудничеству с Европейским союзом, а европейский путь является единственным стратегическим направлением развития страны, предоставляющим шансы на успех и стабильность для поколений. Поэтому мы инициировали процедуру по изменению Конституции для введения европейского вектора в качестве единственного варианта развития в рамках законных положений. Ни Игорь Додон, ни другой сановник не может без поддержки парламента, принять решение об изменении курса Республики Молдова», - отметил Андриан Канду.

В соответствии со статьей 66 Конституции, в основные полномочия парламента входит утверждение основных направлений внутренней и внешней политики государства, ратификация, денонсация, приостановление действия и аннулирование международных договоров, заключенных Республикой Молдова. Вместе с тем, согласно статье 11 Закона о международных договорах Республики Молдова от 24 сентября 1999 года, парламент Республики Молдова принимает решение о ратификации, принятии, утверждении или присоединении Республики Молдова к:

а) международным договорам, заключенным от имени Республики Молдова;

b) международным договорам, подписанным на уровне правительств, относящимся к одной из следующих категорий:

- мирным договорам;

- политическим договорам или договорам, которые предполагают политические обязательства;

- договорам военного характера, которые затрагивают обороноспособность Республики Молдова, вопросы разоружения или международного контроля над оружием, обеспечение мира и безопасности;

- территориальным договорам;

- договорам, в связи с заключением которых необходимо принять новые законы или внести изменения в действующие законы;

- договорам, предметом которых является участие Республики Молдова в международных организациях;

- договорам, предусматривающим финансовые обязательства;

- договорам, предметом которых являются статус лиц, основные права и свободы человека;

- любым договорам, ратификация которых прямо определена их положениями.