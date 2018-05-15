Канду: Додон не может принимать решение об изменении курса страны

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Соглашения, касающиеся внешней политики и обязательств страны по отношению к другим странам, должны быть одобрены парламентом Республики Молдова и правительством, в противном случае они недействительны.
Об этом заявил сегодня председатель парламента Андриан Канду после заявления президента Игоря Додона о возможном получении Республикой Молдова статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе, пишет moldpres.md.
Председатель парламента подчеркнул, что ни парламент, ни правительство не подавали заявки в Евразийский экономический союз, и не просили о предоставлении какого-либо статуса, установленного законом.
«В этих условиях Игорь Додон и ПСРМ - это те, кто получили статус наблюдателя, а категорически не государство Республика Молдова. Наша страна полностью привержена сотрудничеству с Европейским союзом, а европейский путь является единственным стратегическим направлением развития страны, предоставляющим шансы на успех и стабильность для поколений. Поэтому мы инициировали процедуру по изменению Конституции для введения европейского вектора в качестве единственного варианта развития в рамках законных положений. Ни Игорь Додон, ни другой сановник не может без поддержки парламента, принять решение об изменении курса Республики Молдова», - отметил Андриан Канду.
В соответствии со статьей 66 Конституции, в основные полномочия парламента входит утверждение основных направлений внутренней и внешней политики государства, ратификация, денонсация, приостановление действия и аннулирование международных договоров, заключенных Республикой Молдова. Вместе с тем, согласно статье 11 Закона о международных договорах Республики Молдова от 24 сентября 1999 года, парламент Республики Молдова принимает решение о ратификации, принятии, утверждении или присоединении Республики Молдова к:
а) международным договорам, заключенным от имени Республики Молдова;
b) международным договорам, подписанным на уровне правительств, относящимся к одной из следующих категорий:
- мирным договорам;
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