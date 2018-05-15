15 Мая 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Экономика
Разрабатывается вторая часть программы Prima Casa для госслужащих
15.05.2018

Госслужащие и бюджетники - в частности врачи, педагоги, полицейские - получат дополнительные льготы при покупке квартиры. О начале второго этапа программы Prima Casa объявили по итогам еженедельного совещания в Демпартии. По словам пресс-секретаря ДПМ, так государство будет мотивировать молодых специалистов оставаться в бюджетной сфере. 

"Государство берет на себя выплату половины кредита. Вторую половину и проценты выплачивает покупатель квартиры. Такая концепция существует во множестве стран. Во всем мире госслужащие получают меньше работников частного сектора", - сказал пресс-секретарь ДПМ Виталий Гамурарь.

Программу Prima Casă запустили 26 марта. Ипотечные кредиты выдают пять банков. Для работников частных предприятий государство гарантирует половину суммы кредита. Первый взнос за квартиру - всего 10%.


 
Количество просмотров:
40
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.