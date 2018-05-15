Разрабатывается вторая часть программы Prima Casa для госслужащих

Госслужащие и бюджетники - в частности врачи, педагоги, полицейские - получат дополнительные льготы при покупке квартиры. О начале второго этапа программы Prima Casa объявили по итогам еженедельного совещания в Демпартии. По словам пресс-секретаря ДПМ, так государство будет мотивировать молодых специалистов оставаться в бюджетной сфере.

"Государство берет на себя выплату половины кредита. Вторую половину и проценты выплачивает покупатель квартиры. Такая концепция существует во множестве стран. Во всем мире госслужащие получают меньше работников частного сектора", - сказал пресс-секретарь ДПМ Виталий Гамурарь.

Программу Prima Casă запустили 26 марта. Ипотечные кредиты выдают пять банков. Для работников частных предприятий государство гарантирует половину суммы кредита. Первый взнос за квартиру - всего 10%.