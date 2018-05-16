Мусор из Бельц вывозят незаконно. У муниципального предприятия нет соответствующих документов ни от министерства окружающей среды, ни от экологов.

Как сообщает местный телеканал TVN, Бельцкое экологическое агентство отказалось выдать разрешение на эвакуацию мусора, так как Управление ремонта и строительства дорог не соответствует требованиям для оказания этой услуги. Одно из них - отсутствие мусорных контейнеров.

"В экологическом агентстве говорят, что для выдачи разрешения нужно около тысячи контейнеров, а у вас их всего сто. Так о чем может идти речь?", - сказал замдиректора муниципального предприятия Чиприан Цуркану.

Проблему обсуждали на очередном заседании муниципальной комиссии по мусорной проблеме. Некоторые советники отмечают, что 200 новеньких контейнеров до сих пор не передали в ведение предприятия.

Экологи грозят за незаконный вывоз мусора крупными штрафами в сотни тысяч леев.

"Разрешение на эвакуацию отходов истекло 4 марта 2018. Сейчас они работают без разрешения, весь этот период. Они заплатят за загрязнение окружающей среды в 50 раз больше", - сказал глава Экологического агентства, Бельцы Геннадий Чумаш.

Муниципальное предприятие "Управление ремонта и строительства дорог" начало вывозить мусор из города в конце прошлого года, когда мэрия Бельц расторгла контракт с частным предпринимателем. Для решения серьезного мусорного кризиса в канун нового года понадобилось вмешательство правительства.