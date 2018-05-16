Агентство по возмещению имущества арестовало активов более чем на 46 млн леев k

Агентство по возмещению имущества, добытого преступным путем, арестовало с начала года активов более чем на 46 миллионов леев.

Это, в частности, 320 систем криптовалюты, которые не регламентирует Нацбанк, 54 земельных участка, 23 транспортных средства, 15 квартир и девять домов. Кроме того заморожено 14 банковских счетов.

Как уверены внешние партнеры, потенциал нового госведомства гораздо больше. Задействовать все инструменты и возможности призвана трехлетняя стратегия развития агентства.

"Стажировки, сотрудничество между службами и техническими подразделениями, внедрение техник, которые эффективно применяются в ЕС - все это поможет улучшить нашу работу", - сказала директор АВИ Отилия Николай.

"Главная задача - научиться быстро выявлять незаконное имущество, чтобы поместить его под арест. Когда речь идет о финансовых преступлениях, время - это главный враг. Чем медленнее процедура, тем меньше удастся вернуть", - сказал консультант Совета Европы Педро Перейро.

В штате агентства всего восемь специалистов, но и работа уже стала ощутимым подспорьем в прокурорских расследованиях.

"Мы сотрудничаем с инспекторами этого агентства по ряду уголовных дел. Проводим параллельное расследование", - сказал главный прокурор ПБОПОД Николае Китороагэ.

"Каждый преступник должен не только понести наказание в виде лишения свободы, но и вернуть незаконно полученное имущество", - сказал главный прокурор ПБК Виорел Морарь.

Агентство по возмещению имущества, добытого преступным путем, начало деятельность в январе. Оно -автономное подразделение Наццентра по борьбе с коррупцией.