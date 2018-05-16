Молдова и Румыния могут отменить тарифы на роуминг

Павел Филип обсудил с министром экономики Румынии Дэнуцем Андрушкэ возможность устранения роуминговых тарифов между двумя странами. Об этом сообщает Молдпрес.

Премьер-министр отметил особую важность проектов для обеспечения энергетической безопасности Молдовы. Основной акцент в этом отношении делается на реализацию проекта по продлению газопровода Яссы-Унгень до Кишинёва. В этом контексте Павел Филип в очередной раз приветствовал решение о приватизации компанией ООО Eurotransgaz (единственный учредитель - SNTGN «Transgaz» SA) госпредприятия «Vestmoldtransgaz»

Другие приоритетные проекты направлены на устранение роуминговых тарифов, строительство автострады, а также железнодорожную инфраструктуру, связывающую Республику Молдова и Румынию.

Инициатива по устранению тарифов на роуминг будет обсуждаться на следующем совместном заседании правительств Молдовы и Румынии. «Так люди почувствуют четкие послания о сближении», - сказал Павел Филип.

Премьер-министр вновь выразил признательность за оказываемую Румынией помощь, отметив, что наша страна переняла успешный опыт соседнего государства в реализации программы «Первый дом» и во введении талонов на питание. В свою очередь, румынский министр заверил в дальнейшей полной поддержке.