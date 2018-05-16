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Авто
Всё больше таксистов работают по счётчику. Так пассажиры платят лишь за километраж, при этом маршрут они могут выбрать сами.
Между тем, многие горожане признаются, что не всегда просят чек за поездку.
Евгений Евлаников - таксист с шестилетним стажем, он работает только по таксОметру.
В Налоговой службе говорят, что постоянно проверяют таксистов.
Закон о наличии счётчика в такси утвердили в 1998 году. Согласно документу, водители обязаны принимать оплату по таксометру и выдавать пассажирам чеки. Нарушителям грозит до семи тысяч леев штрафа.
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