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Авто
Всё больше таксистов работают по счётчику
16.05.2018

Всё больше таксистов работают по счётчику. Так пассажиры платят лишь за километраж, при этом маршрут они могут выбрать сами.
И хотя этот закон вступил в силу ещё 20 лет назад, многие компании-такси устанавливают счётчики в машины только сейчас.

Между тем, многие горожане признаются, что не всегда просят чек за поездку. 

Евгений Евлаников - таксист с шестилетним стажем, он работает только по таксОметру.

В Налоговой службе говорят, что постоянно проверяют таксистов.
"С третьего мая и до сих пор было 125 проверок в результате которых выявили 101 нарушение", - сказала пресс-секретарь Налоговой службы Ольга Бачу.

Закон о наличии счётчика в такси утвердили в 1998 году. Согласно документу, водители обязаны принимать оплату по таксометру и выдавать пассажирам чеки. Нарушителям грозит до семи тысяч леев штрафа.


 
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