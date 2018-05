На устах Первый IT-парк в Молдове: 160 резидентов за 4 месяца Более четырех месяцев назад в Молдове официально заработал первый информационно-технологический парк. По прогнозам властей, технопарк, резидентами которого с начала года стали более 160 компаний, обеспечит рекордные темпы роста IT-индустрии, а также поспособствует приходу в страну новых технологий и бизнес-моделей. Участников виртуального сообщества привлекает возможность избавиться от налогового бремени и получить другие привилегии. В ближайшее время перечень видов деятельности, которыми могут заниматься резиденты, пополнится новыми направлениями. Интерес превзошел ожидания Moldova IT Park открыл свои виртуальные двери с 1 января, а уже спустя две недели были зарегистрированы первые 47 резидентов. Сегодня их число превысило 160, из которых почти треть – компании с иностранным капиталом. В процессе рассмотрения находится еще ряд заявок на получение статуса. Резидентом может стать любая компания этой отрасли, вне зависимости от страны, в которой она создавалась. Похоже, что администрация IT-парка изначально не ожидала столь высокого интереса, поскольку в озвученных прогнозах фигурировали более скромные цифры – около 100 резидентов в течение первых месяцев. Этот показатель был преодолен уже в середине февраля. Большинство компаний расположены в Кишиневе, но есть и резиденты из Бельц, Кагула, Единец, Липкан, Страшен и Яловен. Все предприятия занимаются разными видами деятельности в сфере информационных технологий. Moldova IT Park создан на 10 лет – это максимальный срок, предусмотренный законом. Как ожидается, за это время он привлечет в качестве резидентов около 400 специализированных компаний. Их регистрацией занимается администрация Moldova IT Park на основании Закона об информационно-технологических парках. После рассмотрения заявки с компанией заключается контракт, она получает регистрационный сертификат. Со списком предприятий, внесенных в Регистр учета резидентов, можно ознакомиться на сайте moldovaitpark.md. В нем отсутствует ряд крупнейших компаний, работающих в области информационно-коммуникационных технологий. Это объясняется тем, что многие из них намерены создавать самостоятельные технопарки. Так, с подобной инициативой выступила телекоммуникационная компания StarNet, которая привлекла кредитные ресурсы USAID. Директор компании Чиприан Поштару уточняет, что этот проект направлен на развитие Молдовы через экспорт IT-сервисов и создание эко-системы для отечественных и зарубежных компаний. Технопарк появится на земельном участке площадью 2,2 гектара. От математики до нанотехнологий Что касается первого молдавского технопарка, то он представляет собой виртуальный парк с возможностью создания в перспективе и его физической инфраструктуры. Среди его главных задач названо предоставление консультаций и оказание поддержки для новых IT-компаний, рост объема инвестиций в компании-резиденты, увеличение числа разрабатываемых ими инновационных продуктов. Кроме того, деятельность парка направлена на обмен знаниями и технологиями в области IT – как на национальном, так и на международном уровне.

Сегодня в IT-парках, в частности, можно разрабатывать программное обеспечение по заказу клиентов, выпускать компьютерные игры, управлять сайтами, веб-порталами и компьютерным оборудованием, оказывать консультационные услуги в области информационных технологий. Однако уже в скором времени перечень видов деятельности будет расширен. Недавно правительство передало в парламент законопроект, который разрешает резидентам проводить дидактическое IT-обучение и программы наставничества, подготовку и переподготовку IT-персонала, производить некоторые электронные компоненты, оказывать услуги анимации и дизайна в цифровом формате. Кроме того, в перспективе в IT-парках можно будет заниматься экспериментальными разработками и проводить исследования по разным направлениям – от математики и физики до биоинформатики и нанотехнологий. Представители компаний, присоединившихся к Moldova IT Park, настроены оптимистично. «Думаю, что результаты можно будет почувствовать совсем скоро, бюрократическое давление существенно снизится. Новые условия позволят повысить зарплаты специалистам, что будет мотивировать их оставаться в Молдове», - говорит один из инвесторов, представитель зарубежной IT-компании Люк Вокс. «Высокое качество продукции делает производителя и страну известной во всем мире, что позволяет экспортировать продукцию с высокой стоимостью. Это дает возможность платить большие зарплаты работникам, большие налоги государству, и только так можно добиться богатства и процветания страны. IT-парки позволяют упростить работу IT-компаний во всем, что касается отношений с государством, и прежде всего, в сфере налоговой отчетности. Это позволит резидентам сосредоточиться на своей основной деятельности – разработке конкурентоспособных на мировом уровне продуктов и услуг», - отмечает Максим Масютин, руководитель IT-компании. Конкурентоспособный налог Не в последнюю очередь компании привлекает возможность избавиться от налогового бремени. Резиденты платят единый налог в размере 7% от доходов с продаж, который заменяет налог на прибыль от предпринимательской деятельности, подоходный налог с зарплаты, взносы соцстрахования и медицинского страхования с работодателей и работников, местные налоги, налог на недвижимость и дорожные сборы. Минимальная сумма единого налога определяется ежемесячно на каждого работника и составляет 30% среднемесячной зарплаты по экономике. Кроме того, упрощена процедура отчетности, сейчас резидентам приходится заполнять только один формуляр. Администратор Moldova IT Park Сергей Войтовский говорит, что резиденты могут почувствовать преимущества сразу после присоединения к виртуальному парку, поскольку получают право на уплату единого налога. В то же время работники этих IT-компаний вправе рассчитывать на все государственные услуги социального страхования. По словам Войтовского, еще одно преимущество заключается в том, что технопарк представляет собой виртуальный объект, а это не требует инвестиций в инфраструктуру, не порождает материально-технических проблем и затрат, связанных с ее содержанием. «Размер единого налога очень конкурентоспособен,- говорит госсекретарь по информационным технологиям и связи Министерства экономики и инфраструктуры Виталие Тарлев.- Мы провели анализ на региональном уровне, в сравнении со странами, с которыми мы конкурируем в IT-сфере, такими как Румыния, Македония, Беларусь. В результате мы пришли к выводу, что 7% – это наиболее оптимальная цифра для того, чтобы быть конкурентоспособными по сравнению с нашими соседями. Кроме того, IТ-компании смогут забыть о сложностях в общении с государственными органами, так как взаимодействие и предоставление информации о предпринимательской деятельности сведено к минимуму». IT-парки – в приоритете В Министерстве экономики и инфраструктуры хотят скорректировать государственную политику, чтобы помочь извлечь выгоду из инвестиционных возможностей и потенциала IT-индустрии. Об этом заявил глава ведомства Кирилл Габурич, выступая 23 апреля на ICT Summit 2018 в Кишиневе. Он отметил увеличение оборота IT-сектора страны в 2016-2017 гг. с 10,5 до 12,2 млрд. леев, а также рост экспорта IT-продукции и услуг до 3,3 млрд. леев. По мнению министра, эти показатели говорят о том, что IT-индустрия будет нуждаться в большем количестве ресурсов – в первую очередь людских, а также в инвестициях. «Мы убеждены, что IT-парки, как инновационная платформа для развития конкурентоспособных предприятий, обеспечат IT-отрасли экономический рост, откроют перспективы для молодых специалистов с хорошо оплачиваемыми рабочими местами в стране», - говорит Габурич. На недавнем заседании координационного совета Организации по привлечению инвестиций и продвижению экспорта (MIEPO) Кирилл Габурич заявил, что и в этом, и в следующем году сектор информационных технологий и IT-парки находятся в приоритете – как у возглавляемого им ведомства, так и у MIEPO. В то же время Министерство экономики и инфраструктуры обратилось к Совету по конкуренции, чтобы оно разрешило ведомству поддержать Moldova IT Park – такая процедура предусмотрена законом. Как уточняет Юлиана Дрэгэлин, госсекретарь по вопросам качества инфраструктуры и международного сотрудничества, общий объем продаж резидентов Moldova IT Park в 2018 г. может составить 1,4 млрд. леев или около 85 млн долларов. По ее словам, компании-резиденты вправе работать как с местными, так и зарубежными сотрудниками. Привлекать иностранную рабочую силу они могут на льготных условиях, в этих целях было упрощено получение долгосрочного вида на жительство в нашей стране и отменена выдача разрешений на работу. Резидентов технопарков ждут и другие нововведения, при помощи которых власти намерены создать более благоприятные условия для их работы. Правительство уже одобрило и передало в парламент законопроект, который освобождает компании от уплаты таможенных налогов и НДС за оборудование и программное обеспечение, которое понадобится для обеспечения их деятельности. Кроме того, уточняются процедуры проверки финансового состояния резидентов.

