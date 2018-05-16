Счетная палата нашла еще один украденный миллиард

За прошедший год Счётная палата провела 32 аудита в наиболее важных социально-экономических областях, в 433 публичных учреждениях, итогом которых стали 36 аудиторских отчётов. Так, был осуществлён аудит центральных органов власти и подведомственных учреждений, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий, акционерных обществ. Счётная палата представила свыше 1450 рекомендаций для проверяемых учреждений, степень внедрения этих рекомендаций составила 51%. Отчёт о деятельности за 2017 год был представлен во вторник, 15 мая, на заседании парламентской Комиссии по экономике, бюджету и финансам, передаёт IPN.

Согласно выводам аудиторских отчётов, больше всего зарегистрировано нарушений, связанных с расходованием государственных средств и использованием государственной собственности – на сумму свыше 1100 миллионов леев, а также связанных с соответствием бухгалтерских и финансовых записей – на сумму 7778 миллионов леев. В прошлом году, по результатам 14 проверок, Палата направила в правоохранительные органы заключения, содержащие подозрения в мошенничестве, вследствие чего были возбуждены четыре уголовных дела.

„В минувшем году наша миссия состояла в том, чтобы обеспечивать независимую и объективную оценку, соответствующую международным стандартам аудита, применяемым высшими аудиторскими учреждениями ”, - заявил председатель Палаты Вячеслав Унтила.

Одной из проблем, с которой Палата столкнулась в прошлом году, стала текучесть кадров, обладающих аудиторскими полномочиями, уровень которой вырос до 17,3%. Этот рост был вызван преимущественно уровнем оплаты труда, не соответствующим степени сложности аудиторской деятельности.

В будущем Счётная палата намерена продолжить укрепление своего потенциала проведения аудита в соответствии с международными стандартами, развитие потенциала в сфере аудита внешних средств, внедрение современных процедур управления кадрами и т.д.

По словам председателя Комиссии по экономике, бюджету и финансам Штефана Крянгэ, новый Закон об организации и функционировании Счётной палаты, утверждённый парламентом в конце минувшего года и разработанный в соответствии с передовой международной практикой, станет стимулом для деятельности высшего аудиторского учреждения. Штефан Крянгэ выразил надежду на то, что в ближайшее время в парламенте появится постоянная комиссия по контролю за государственными финансами, которая будет изучать отчёты Счётной палаты.

Комиссия по экономике, бюджету и финансам приняла к сведению отчёт Счётной палаты, Постоянное бюро примет решение относительно того, будет ли он представлен на пленарном заседании парламента.