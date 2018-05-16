16 Мая 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Счетная палата нашла еще один украденный миллиард
16.05.2018

За прошедший год Счётная палата провела 32 аудита в наиболее важных социально-экономических областях, в 433 публичных учреждениях, итогом которых стали 36 аудиторских отчётов. Так, был осуществлён аудит центральных органов власти и подведомственных учреждений, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий, акционерных обществ. Счётная палата представила свыше 1450 рекомендаций для проверяемых учреждений, степень внедрения этих рекомендаций составила 51%. Отчёт о деятельности за 2017 год был представлен во вторник, 15 мая, на заседании парламентской Комиссии по экономике, бюджету и финансам, передаёт IPN.

Согласно выводам аудиторских отчётов, больше всего зарегистрировано нарушений, связанных с расходованием государственных средств и использованием государственной собственности – на сумму свыше 1100 миллионов леев, а также связанных с соответствием бухгалтерских и финансовых записей – на сумму 7778 миллионов леев. В прошлом году, по результатам 14 проверок, Палата направила в правоохранительные органы заключения, содержащие подозрения в мошенничестве, вследствие чего были возбуждены четыре уголовных дела.

„В минувшем году наша миссия состояла в том, чтобы обеспечивать независимую и объективную оценку, соответствующую международным стандартам аудита, применяемым высшими аудиторскими учреждениями ”, - заявил председатель Палаты Вячеслав Унтила.

Одной из проблем, с которой Палата столкнулась в прошлом году, стала текучесть кадров, обладающих аудиторскими полномочиями, уровень которой вырос до 17,3%. Этот рост был вызван преимущественно уровнем оплаты труда, не соответствующим степени сложности аудиторской деятельности.

В будущем Счётная палата намерена продолжить укрепление своего потенциала проведения аудита в соответствии с международными стандартами, развитие потенциала в сфере аудита внешних средств, внедрение современных процедур управления кадрами и т.д.

По словам председателя Комиссии по экономике, бюджету и финансам Штефана Крянгэ, новый Закон об организации и функционировании Счётной палаты, утверждённый парламентом в конце минувшего года и разработанный в соответствии с передовой международной практикой, станет стимулом для деятельности высшего аудиторского учреждения. Штефан Крянгэ выразил надежду на то, что в ближайшее время в парламенте появится постоянная комиссия по контролю за государственными финансами, которая будет изучать отчёты Счётной палаты.

Комиссия по экономике, бюджету и финансам приняла к сведению отчёт Счётной палаты, Постоянное бюро примет решение относительно того, будет ли он представлен на пленарном заседании парламента.


 
Количество просмотров:
180
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.