Большая часть молдаван не знает о Холокосте

Большая часть жителей Молдовы не знает о массовом уничтожении евреев в Бессарабии в период румыно-германской оккупации. Об этом рассказали 15 мая на семинаре для журналистов, организованном в Кишиневе институтом устной истории РМ и институтом изучения Холокоста в Румынии Elie Wiesel при поддержке фонда Фридриха Эберта (Германия), передает Инфотаг.

Историк Алексей Тулбуре сообщил: по данным проведенного социологического опроса, 53 процента респондентов ничего не знают о феномене уничтожения евреев в Бессарабии в 1941-1942 годах, а 24,4 процента "что-то слышали, но не знакомы в подробностях". "В Молдове даже в период так называемой демократии исследование феномена Холокоста не носит системного характера, политики сознательно замалчивают эту тему", - сказал он.

В понимании Тулбуре, Бессарабия прошла через кошмары двух тоталитарных режимов - Сталина и Гитлера: "Но если тема депортаций и репрессий коммунистического режима активно эксплуатируется, то геноцид евреев и цыган, в том числе поддержанный местным населением (обычно это было ограбление бывших соседей), не обсуждается вовсе".

Тулбуре полагает, что так население сознательно разделяется политиками. Он привел еще один результат опроса: 21 процент респондентов считает, что в организации Холокоста в Бессарабии виновны власти СССР.

Представитель института изучения Холокоста в Румынии Ана Бэрбулеску сообщила, что в ее стране на уроках истории давно изучают Холокост: "Изучают в 7-8 классах лицеев и гимназий, когда дети максимально восприимчивы и способны дать адекватную оценку столь сложной теме. Особыми уроками стали встречи с оставшимися в живых жертвами Холокоста или историками. Результат превзошел наши ожидания. Дети очень живо интересуются трагедией, имевшей место в Румынии, дают ей оценку".

В ряде уездов Румынии по теме регулярно проводятся занятия в летних школах, в ближайшее время будет открыт музей Холокоста евреев в Румынии.

По словам главного специалиста министерства образования РМ Корины Лунгу, "уже в этом году в учебных заведениях проведен первый республиканский конкурс исследовательских работ учащихся по этой теме, 22 мая состоится официальное подведение итогов с помощью Еврейской общины".

По неофициальным данным, в 1941 -1942 годах румынско-немецкими войсками было уничтожено до 270 тысяч евреев и цыган, как на территории правобережья Днестра (до 11 тысяч в кишиневском гетто), так и в Приднестровье, в 49 концлагерях.