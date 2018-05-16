В Молдове введут штраф за использование без причины "противотуманок"

Использование противотуманных фар в условиях, когда нет тумана, может наказываться штрафом от 600 до 750 леев (36-45 долларов) с применением трех штрафных очков. Соответствующий законопроект по изменению Кодекса о правонарушениях зарегистрирован в парламенте Молдовы.

Автором подобной инициативы выступил независимый депутат Владимир Чернат. По его мнению, использование "противотуманок" в хороших погодных условиях — это нарушение.

"Противотуманные фары генерируют менее сфокусированный свет, чем (обыкновенные) фары, и мешают водителям, которые передвигаются по встречке", — пояснил депутат.

Как считает парламентарий, дополнение Кодекса о правонарушениях этим пунктом вызвано необходимостью повышения уровня транспортной безопасности в Молдове. Депутат ссылается на то, что в республике ежегодно регистрируется достаточно много ДТП, в том числе со смертельным исходом.