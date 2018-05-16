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Общество
В Молдове вступили в силу новые правила рыбалки
16.05.2018

Вступили в силу новые правила для рыбаков в Молдове. Поправки в соответствующий закон были опубликованы в "Monitorul oficial".

Таким образом, после периода запрета будет разрешена спортивная и любительская рыбалка в Дубоссарском водохранилище до отметки 362 километра, (близ церкви Святого Николая в селе Голерканы) вверх по течению.

Также сократили участок, где был запрещен вылов рыбы вверх и вниз по течению Днестра и Прута, с 500 до 100 метров, и в устье притоков этих двух рек. 

Во время запрета рыбалки уполномоченные органы могут разрешить вылов скумбрии на определенное время в зависимости от миграции рыб. В этот период молдавские профильные органы будут сотрудничать с ответственными структурами Украины.

Другие поправки касаются запрета рыбалки на лодках и катерах с применением специальных приспособлений таких как гидролокатор, а также механизмов для подводного вылова рыбы.


 
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