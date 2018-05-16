Усатый: Чебана могут вывести из предвыборной гонки

Лидер "Нашей партии" Ренато Усатый утверждает, что существует большая вероятность того, что из избирательной гонки будет выведен и кандидат от ПСРМ Ион Чебан.

По его словам, таков план Игоря Додона и Владимира Плахотнюка. Усатый уточнил, что такой сценарий был необходим, потому что Додон не хочет поражения, а Плахотнюк желает, чтобы Сильвия Раду победила в первом раунде, сообщает unimedia.info.

"Ситуация в Бельцах и Кишиневе отражает тот факт, что их жители должны проиграть. Примерно две недели назад Игорь Додон предложил Плахотнюку вывести обоих кандидатов ПСРМ из избирательной гонки в Кишиневе и Бельцах. Потому что проиграть перед лицом Сильвии Раду и кандидата "Нашей Партии" в Бельцах он не может, так как считает себя слишком сильным", - отметил Ренато Усатый.

"Но если кандидаты будут устранены из гонки, Додон скажет: "Видите, я боролся с олигархами". Вот почему он допускает некоторые серьезные нарушения, за которые их кандидат должен быть действительно выведен из этого боя", - заявил лидер "Нашей Партии".

Усатый подчеркнул, что заявление Анатола Шалару, сделанное 15 мая, в котором он требует, чтобы Ион Чебан был исключен из предвыборной гонки, не случайно так же, как и требование о выводе кандидата от Шора.

Напомним, что Регина Апостолова, кандидат от партии "Шор", была снята с избирательной гонки на основании обжалования, поданного ПНЕ.

В то же время, 15 мая ПНЕ потребовала вывести и Иона Чебана из гонки на том основании, что он указывает меньше, чем реальные, расходы в финансовом отчете.